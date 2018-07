TEST Razer Huntsman Elite, o mașină de scris pentru gameri

Razer a lansat recent cea mai rapidă tastatură pe care a creat-o vreodată și când a ajuns în redacție am fost curioși să vedem ce viteză prinde.

Razer Huntsman Elite este prima tastatură a companiei cu switch-uri octomecanice și ar trebui să fie rapidă ca o mașină din Fast and Furious și rezistentă ca tancul din filmul Fury. Huntsman Elite este o tastatură ce cântărește 1,2 kg, are un design minimalist, arată premium și este făcută din materiale de calitate. Nu o să ai vreodată impresia că aici ai de-a face cu o tastatură ieftină.

Ceea ce o face specială față de alte tastaturi Razer, pe lângă noua tehnolegie de realizare a switch-urilor, este prezența unor butoane media dedicate în partea din dreapta sus. Acolo găsești 3 butoane (înainte, înapoi și stop/play) și o rotiță a cărei funcție este de a controla volum și dacă apeși pe ea sunetul amuțește.

Cu aceste butoane ai putea să controlezi mai ușor playlistul de melodii pe care-l asculți pe calculator. Util, dar ceea ce este mai tare este faptul că poți programa rotița să facă altceva decât să controleze volumul. Poți să o setezi ca atunci când rotești în jos să se deschidă task managerul sau când rotești în sus să bage toate aplicațiile și programele în bară și să vezi desktop-ul.

Acestea sunt doar câteva exemple de utilizare a rotiței și poți să o setezi să facă altceva utilizând aplicația Razer Synapse. Un alt lucru pe care l-am găsit util la rotiță este faptul că poate fi folosită în Adobe Premiere Pro și poți trece prin filmare rotind de ea. Utilă și precisă pentru astfel de muncă.

Ceea ce nu mi-a plăcut la aceste butoane dedicate media este că nu au aceeași calitate ridicată ca restul tastelor. Butoanele media sunt din plastic și nici nu sunt iluminate din interior, iar rotița este și ea din plastic și câteodată se blochează când o rotești. Ar fi fost frumos dacă Razer păstra același standard de calitate și aici.

Razer Huntsman Elite, spectacol de lumini RGB

Huntsman Elite vine și cu suport pentru încheieturi pe care să-ți odinești încheieturile atunci când scrii sau când te joci. Aceasta se conectează prin niște pini magnetici de tastatură și este, la rândul ei, iluminată, având o bandă RGB.

Pini o fac să se prindă destul de bine de tastatură, însă dacă o ridici atunci suportul se va desprinde. Așa că trebuie să aveți grijă când o manevrați. Suportul are un burete și material ce imită pielea pe deasupra și este foarte confortabilă pentru încheieturi. E ca și cum ai avea perne pentru mâini. Trebuie să știi tastatura ocupă două sloturi USB dacă vrei ca și pad-ul să fie iluminat. Dacă nu ai spațiu pentru ambele e bine că tastatura funcționează doar cu un port USB.

Că tot veni vorba de iluminat trebuie să spun că îmi place la nebunie iluminarea oferită de Huntsman Elite. Eu nu am fost niciodată fan al luminilor RGB în setup-ul unui gamer și nu am căutat să-mi cumpăr vreodată produse de genul asta, însă Elite mi-ar putea schimba părerea. Există vreo șase moduri de iluminare pentru toate gusturile, preferatele mele fiind wave și fire, dar pentru cei care vor doar să-și vadă tastatura noapte pot opta pentru modul static. Bineînțeles, dacă vrei poți să-ți programezi tu luminile să facă ce vrei și cum vrei, soluția oferită în aplicația Synapse fiind destul de stufoasă.

Mi-a plăcut că nivelul de intensitate a luminii nu este exagerat de puternic nici pe nivelul maxim și tastatura împreună cu pad-ul arată extrem de bine pe birou. Un alt lucru minor care mi-a plăcut este faptul că Razer a ales să nu-și pună logo-ul luminos niciunde. Singurul semn că acest produs le aparție este logo-ul inserat pe suportul pentru încheieturi.

Cum se descurcă cea mai rapidă tastatură de gaming Razer

După cum zicea, Razer Huntsman Elite este cea mai nouă, dar și cea mai rapidă tastatură pe care Razer a creat-o vreodată. Asta e posibil datorită unei tehnologii noi în producerea switch-urilor.Tastatura e prima de felul ei care are switch-uri opto-mecanice. Folosind tehnologia optică, un fascicul de lumină infraroșie încorporat în fiecare switch detectează cu precizie punctul de acționare în timpul apăsării unei taste.

Tastele au un punct de acționare de 1.5 mm ceea ce le permite switch-urilor Razer Opto-Mechanical să fie cu 30% mai rapide decât switch-urile clasice, dar și de două ori mai rezistente (ar trebui să ducă 100 milioane de apăsări).

Prin folosirea tehnologiei de acționare optică în combinație cu barele metalice de stabilizare a tastelor numărul părților mobile este redus, iar contactul fizic din timpul acționării este eliminat.

Științfic noi nu am avut cum să testăm produsul să vedem dacă chiar așa este, dar vă putem spune experiența noastră cu tastatura. Oricum ar fi, probabil această viteză nu ar fi sesizabilă în jocurile video.

Un lucru pe care l-am sesizat la Huntsman Elite față de alte tastaturi mecanice pe care le-am testat este faptul că tastele se apasă mai ușor. Diferența nu este mare, dar sesizabilă, în opinia mea. Experiența de tastare este asemănătoare cu celălalte tastaturi mecanice și oferă aceeași satisfacție tactilă atunci când apeși o tastă.

Huntsman Elite produce un sunet metalic destul de zgomotos și cam spart. Atunci când scriam cu Huntsman mă simțeam ca un dactilograf din anii 40-50. Zgomotul este unul destul de mare și poate fi enervant pentru cei din jur. Inițial, sunetul produs de tastatură nu mi-a plăcut însă după câteva zile de utilizare mă obșinuisem și chiar îmi plăcea cum sună. Apropo de scris, cel mai bun scor de viteză la scris pe această tastatură a fost de 295 de cuvinte pe minut. Destul de bun, dar sub ceea ce obțin pe laptop, 345 de cuvinte pe minut.

Tastatură pentru gamerii dedicați

Pentru gaming am trecut tastatura prin mai multe jocuri și am fost mulțumit de timpul de răspuns și felul în care se comportă. Mi-am petrecut ceva timp cu Castle Crashers, un RPG hack and slash, care se joacă doar din taste și tastatura s-a descurcat bine. Abilitățile s-au declanșat la timp și precis. Tastatura este solidă și ar trebui să ducă multe sesiuni de gaming înflăcărate.

Acestea fiind spuse tastatura este una premium care se adresează gamerilor care vor să stoarcă cât mai multă performanță de la perfericele lor și are un preț pe măsură, peste 200 de euro.

Am avut o experiență plăcută cu Huntsman Elite, dar mi-aș fi dorit ca butoanele media să aibă o construcție mai bună și ca tastatura să aibă și butoane dedicate pentru macro-uri, cum există pe alte produse din aceeași categorie de preț.