Beoplay P6 este cea mai nouă boxă bluetooth premium de la Bang & Olufsen cu care vrea să te convingă să renunți la boxele cu fir. Am dat volumul la maxim și mi-a plăcut ceea ce am auzit.

Modelul Beoplay P6 vine în două culori: gri cu mânerul maroniu și negru cu mânerul tot negru. Boxa este realizată aproape integral din aluminiu, iar mânerul este realizat din piele naturală, iar acest lucru creează un contrast interesant între cele două materiale.

Am testat modelul negru, iar mie mi-a plăcut look-ul retro spre minimalist care duce puțin cu un aparat radio de demult. De asemenea, am rămas impresionat de calitatea materialelor folosite și de greutatea acesteia (1 kilogram).

Beoplay P6 demonstrează că nu toate boxele bluetooth trebuie să fie urâte

Carcasa din aluminiu anodizat are un model cu perforații discrete pe o parte și pe cealaltă, ceea ce face ca sunetul să fie emis aproape la 360 de grade. Acest lucru este sesizabil atunci când te plimbi în jurul boxei. Spre deosebire de alte boxe bluetooth care emit într-o singură direcție, Beoplay P6 asigură un sunet bun indiferent unde ești poziționat față de difuzor.

Cureaua de piele îi dă un aer premium produsului și este destul de moale cât să cari boxa cu ușurință, fie prin casă sau la plimbare. Beoplay P6 are câteva butoane integrate în carcasă (volum, pornire, mute și bluetooth).

Îmi place cum arată modelul negru, dar cred că modelul gri (sau natural cum îi zice compania) este mult mai arătos.

Imediat cum am scos boxa din cutie am conectat-o la telefon apoi am pus o melodie și am dat volumul la maximum și ce pot să zic este că este unul impresionant, și dacă nu ai vedea-o nu ai spus că un sunet cu asemenea volum vine din acestă boxă.

Beoplay P6 are trei canale de amplificare, două de 30 W pentru sunete medii și înalte și un alt canal de 36W woofer pentru sunetele joase, iar frecvența de răspuns este între 55 Hz și 20.000 Hz. Puterea maximă de care e capabilă boxa este de 215W.

Beoplay P6, sunet de calitate, la 360 de grade

Pe lângă un volum impresionant, am uimit și de calitatea sunetului emis de difuzoarele boxei. Ca de fiecare dată când testez un dispozitiv audio îl trec prin mai multe melodii și situații pentru a vedea cum se descurcă.

Pentru sunete joase și bas am ascultat de mai multe ori melodii de la Daft Punk, Deadmau5 și Jungle, apoi am trecut la rock cu Led Zeppelin, Pink Floyd sau Queen și am încercat melodii în care vocea este predominantă precum melodiile Alexandrinei, Adele sau Childish Gambino.

Orice ar fi fost, sunetul emis a fost unul de calitate. Nici la volum maxim nu am simțit că este distorsionat sau deranjat pentru urechi. Am urmărit și un film pe smartphone (conectat la boxă) și am jucat și câteva curse cu mașini și calitatea sunetului a rămas una înaltă. Basul este plăcut și îl simți, vocile sunt plăcute, calde, iar înaltele îți ridică părul de pe mâini. Asta fără să umbli prin setări.

Pe boxă nu poți să faci asta și trebuie să îți instalezi aplicația Beoplay și să umbli prin presetările ToneTouch în funcție de ce preferi.

Un alt lucru care m-a surprins plăcut este abilitatea microfonului omnidirecțional din boxă. Sunetul captat și emis de microfon este unul de calitate și poți să duci o conversație foarte ușor. Am lăsat boxa pe o masă în sufragerie și am ieșit chiar și pe balcon și interlocutorul meu auzea ceea ce-i spuneam, nu la o calitate extraordinară, dar mă înțelegea.

Party acasă sau oriunde vrei tu

Beoplay P6 are o baterie de 2600 mAh care ar trebui să asigure o autonomie de până la 16 ore de ascultare, deci petrecerile sunt asigurate. Nu am ținut o petrecere ca să țină atât de mult, dar am putut folosi boxa timp de o săptămână, cu sesiuni zilnice de ascultare de 30-60 de minute, fără să fiu nevoit să o încarc. Atunci când a rămas fără putere, Beoplay P6 se încarcă complet în cam trei ori.

Ca să îți faci o idee și despre cât este de mare acestea sunt dimensiunile Beoplay P6 170 x 130 x 68 milimetri. Teoretic, este o boxă portabilă, adică intră într-o geantă sau ghiozdan și Bang & Olufsen spune că este rezistentă la apă și la praf, dar trebuie să suporți greutatea de un kilogram.

Cei care vor ceva mai ușor și nu sunt extrem de pretențioși asupra calității sunetului atunci pot alege altceva mult mai ieftin și mai portabil.

Boxa a fost lansată în aprilie a acestui an, iar de acum este disponibilă și în România. Boxa portabilă este livrată cu un cablu de încărcare USB-C și are prețul de 1.800 de lei. Ambele culori vor fi disponibile în magazinul Bang & Olufsen din incinta hotelului JW Marriott.

Designul este unul premium și sunetul este foarte bun, dar prețul este cam ridicat pentru un asemena produs, mai ales având în vedere că ai putea să-ți cumperi două boxe Ultimate Ears Boom 2 cu vreo 1.200-1.400 de lei, care emit la 360 de grade și oferă o autonomie similără și pot fi interconectate. Deci, una și frumoasă sau două și bune?