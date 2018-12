Ce s-ar întâmpla dacă toți oamenii ar putea comunica telepatic

Comunicarea telepatică ar putea schimba în totalitate lumea în care trăim. Pur și simplu, cea mai avansată “tehnologie” ar fi chiar creierul tău, dar s-ar putea să existe și unele dezavantaje și lucruri la care cu greu ai renunța atunci când comunici telepatic.

Mulți oameni și-au dorit măcar o dată să poată comunica gânduri sau sentimente celor dragi în mod telepatic deoarece cuvintele erau prea greu de rostit. În mod paradoxal, ești tentat să crezi că o părere comunicată telepatic cuiva nu mai e la fel de rușinoasă decât dacă ai rosti-o.

Modul natural în care noi comunicăm între noi de mii de ani este relativ lent. Din momentul în care ți se formează un gând, până în momentul în care încerci să-l articulezi corect și până îl rostești ca să-l transmiți mai departe, se cere un anumit interval de timp, care variază de la o persoană la alta.

Totuși, creierul este cu mult mai rapid decât știm noi să-l folosim în acest moment. De exemplu, în medie, un om poate avea în jur de 50.000 de gânduri pe zi. Asta înseamnă 35 de gânduri pe minut. Este imposibil să le transmiți pe toate verbal și cu atât mai puțin să le transpui în scris. De aceea, nu poți decât să faci o selecție, dar nu întotdeauna e cea mai inspirată. Așa apar regretele că poate ar fi trebuit să spui mai multe cuiva drag.

Dacă, însă, ai putea comunica telepatic, n-ar mai exista astfel de probleme (dar ar apărea altele, evident).

De ce ar fi bine să comunicăm telepatic

Dacă fiecare dintre noi am putea transmite gânduri în creierul altcuiva, dar să permitem și altora să ia singuri idei din mintea noastră, am fi precum niște telefoane biologice interconectate prin Bluetooth sau ca atunci când comunicăm prin Wi-Fi. Doar că, creierul tău este cel care preia rolul laptopului sau telefonului pe care le utilizezi azi.

Avantajele comunicării telepatice ar fi uriașe pentru că oamenii ar putea să-și împărtășească unii altora planurile și ideile și, deci, s-ar face mai ușor înțeleși. În domeniul tehnologiei, telepatia ne-ar putea propulsa în viitor cu zeci și poate chiar sute de ani într-un timp extrem de scurt.

În plus, poate că oamenii n-ar mai fi atât de suspicioși unii cu alții. Majoritatea neînțelegerilor dintre oameni provin din teamă, neîncredere sau propriile prejudecăți și închipuiri pe care nu le depășim complet decât atunci când ne punem în pielea celui suspectat.

Eu cred că telepatia ne-ar ajuta să clădim o lume mai sigură, mai ales pe plan militar. Fie am putea înțelege de ce se tem unele populații, fie am putea dovedi că nu există nicio intenție din partea coreenilor, americanilor sau rușilor să-și folosească arsenalul nuclear.

De ce nu ar fi bine să comunicăm telepatic

Dar, pentru că omul e o ființă dificilă tocmai pentru că, uneori, gândește prea mult, ar apărea și probleme. Una dintre ele ar fi că n-ai mai avea intimitate, dacă oricine îți poate citi gândurile și sentimentele.

Spiritul creativ ar fi și el în pericol. Adio drepturi de autor pentru produsele intelectuale, de vreme ce ideile ți-ar putea fi furate imediat și n-ai avea cum să oprești asta. Doar dacă nu ai fi echipat cu o “parolă” și să permiți accesul doar persoanelor apropiate. Dar, oare chiar ai mai face asta? Nimănui nu i-ar plăcea să-i fie controlată mintea de către altcineva în afară de propria persoană.

În orice caz, telepatia ar putea fi bună și în comunicarea cu tehnologia. De ce să mai investim atât în crearea inteligenței artificiale când am putea să o folosim pe a noastră?