Telekom vrea contract cu statul: cu cine concurează pentru un sistem vital

Autoritățile vor să implementeze un sistem IT care ar putea ușura viețile a milioane de români. Telekom este una dintre companiile care vrea să ajute statul să facă asta.

Ministerul Afacerilor Interne a primit opt oferte pentru furnizarea sistemului IT destinat emiterii actelor de stare civilă, care va permite cetățenilor să completeze online formularele necesare pentru eliberarea certificatelor de naștere, căsătorie, divorț sau deces.

În plus, toate documentele, inclusiv cele vechi, vor fi digitalizate și vor fi accesate direct de autorități, fără obligația cetățenilor de a le prezenta ulterior pentru alte acte de stare civilă.

Contractul are o durată de 25 de luni și este estimat la 45,2 milioane de lei, fără TVA. Finanțarea proiectului va fi asigurată din fonduri europene nerambursabile.

Punerea în funcțiune a sistemului IT ar reduce timpul necesar procesării tranzacțiilor informațiilor de stare civilă dar și al cheltuielilor de stocare a informațiilor pentru administrațiile locale și centrale. Proiectul include și o componentă de digitizare a documentelor de stare civilă emise în ultimii 100 de ani, aferente evenimentelor de viață primare.

Cei care vor să obțină contractul se numără: Telekom, S&T România, Star Storage, dar oferte au fost depuse și de asocierile formate din Starc4Sys și ENEA Services România, de la Quality Business Solutions, Metalubs Balkans și All Business Management, de la Certsign, Altima și UTI servicii și Mentenanță, de la Net Brinel, Data Ware Consulting și Royal Tech Int, precum și de la Maguay Computers, Pheonix IT și Logika IT.

Statul a mai încercat să pună în funcțiune acest sistem IT, dar a anulat cele două proceduri. Prima dată s-a întâmplat în 2011, când Ministerul Comunicațiilor a anulat procedurile unei licitații internaționale pentru achiziționarea unui sistem IT de emitere a actelor de stare civilă, din lipsa fondurilor bugetare pentru proiect și a unor schimbări legislative cu impact asupra specificațiilor tehnice din documentație.

A doua licitație a fost anulată în noiembrie 2014 de fostul Minister pentru Societatea Informațională, în prezent Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale. Estimată la 150 milioane de lei, procedura a fost anulată pentru că ar fi încălcat mai multe principii ale achizițiilor publice, cum ar fi transparența și eficiența utilizării fondurilor.