eMAG: telefoane chinezești cu prețuri bune

Sunt o mulțime de telefoane chinezești pe piață, iar câteva dintre ele au reduceri bune și se află în oferta eMAG, așa că le poți da o șansă.

Oukitel K10000 Pro este un smartphone pe care să te bazezi dacă ești în căutarea unei baterii generoase. Mai mult de atât e greu să găsești pe piață, având în vedere că telefonul îți pune la dispoziție un acumulator de 10.000 mAh. Procesorul este modelul MTK6750T, acesta având opt nuclee care rulează la 1,5 GHz. Telefonul are și 3 GB de memorie RAM, dar și 32 GB de spațiu de stocare. Ecranul IPS are rezoluție Full HD, iar diagonala este de 5,5 inci. Telefonul are o reducere de 21% momentan și poate fi cumpărat de AICI.

Între recomandările de telefoane chinezești se regăsește și ZTE Axon 7 Mini. Acesta îți pune la dispoziție un procesor octa-core, modelul Snapdragon 617, care operează la 1,5 + 1,2 GHz, dar și 3 GB de memorie RAM. Ecranul AMOLED are rezoluția de 1.920 x 1.080 pixeli și diagonala de 5,2 inci. Camera foto principală are senzorul de 16 megapixeli, în vreme ce camera pentru selfie-uri are 8 megapixeli. Bateria are capacitatea de 2.705 mAh. ZTE Axon 7 Mini vine cu o reducere de 29% față de prețul inițial și poate fi găsit AICI.

HomTom S8 e o alegere bună dacă vrei un smartphone care seamănă cu flagship-ul celor de la Samsung. Într-adevăr, nu ai parte de aceleași specificații, dar nici prețul nu e premium. Ecranul cu raport de aspect de 18:9 îți pune la dispoziție o diagonală de 5,7 inci și rezoluție HD+. Camera foto principală are 16+5 MP, în timp ce camera secundară are un senzor de 13 megapixeli. Toate detaliile despre telefon, dar și despre reducerea de 12% față de prețul original, pot fi găsite AICI.