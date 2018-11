Telefoane atât de bune și ieftine la eMAG că nu mai aștepți Black Friday

eMAG are Black Friday pe 16 noiembrie, dar dacă nu vrei să „stai la coadă” atunci, am găsit câteva telefoane prea bune, la preț excelent, de luat acum.

De Black Friday o să fie mii de oferte la eMAG, dar nu doar la telefoane. Dacă vrei să schimbi ce-ai acum cu ceva nou, am făcut o listă cu telefoane. Nu sunt high-end după toate standardele, dar oferă un raport excelent între preț și dotări. De la ASUS până la Nokia, n-am ratat niciunul dintre cele care ar trebui să fie pe lista scurtă înainte de Black Friday sau oricând.

Telefoane bune de cumpărat de la eMAG înainte de Black Friday

Pocophone F1 e un telefon pe care n-ai cum să-l ignori niciodată și asta datorită prețului. Are un ecran de 6 inci Full HD+, cel mai nou procesor Qualcomm, 6 GB de memorie RAM și un spațiu de stocare de 128 GB. Are Android și e produs de Xiaomi sub o marcă nouă. Îl găsești la eMAG acum și de Black Friday.

În fața Pocophone iese mai mereu un ASUS ZenFone 5z. Acest smartphone a fost anunțat la începutul anului și în ultimele luni a ajuns în România. Are cel mai nou procesor Qualcomm, are ecran de 6,2 inci Full HD+, baterie de 3.300 mAh. Are și un sistem dual de camere: 12 și 8 MP. Ca stocare, are 64 GB și 6 GB de memorie RAM. E la eMAG acum, cu preț redus ca de Black Friday.

Nokia 7 Plus se remarcă prin actualizările rapide pe care le primește. A și trecut la Android Pie deja. Altfel, ca hardware, are Qualcomm Snapdragon 660, 4 GB de memorie RAM si 64 GB spațiu de stocare. Ecranul este de 6 inci și are două camere foto. E disponibil la eMAG și îl poți urmări și de Black Friday.

În fine, Honor 8X. Proaspăt anunțat în octombrie, are un preț bun și un hardware pe măsură. Are 128 GB spațiu de stocare, ecran de 6,5 inci Full HD+, două camere de câte 20 și 2 MP, memorie RAM de 4 GB și o baterie de 3.750 mAh. E listat de eMAG la preț bun.