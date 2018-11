Românul care s-a „prăjit” cel mai tare pe Black Friday și eMAG

Niciodată nu știi dacă Black Friday e o ocazie de-a prinde produse la reducere sau de-a veni cu teorii ale conspirației. Cea mai nouă, și mai frumoasă, are legătură cu eMAG.

În fiecare an, eMAG are un ghid pentru cei care vor să prindă reducerile. Recomandă folosirea aplicației și stocarea în cont a datelor cardului, livrării și produselor. Și anul acesta a făcut același lucru.

Mai mult, aplicația eMAG e disponibilă pe Android și iPhone. În dimineața reducerilor de Black Friday trimite o notificare c-a început evenimentul și cei interesați pot să plaseze comenzile mai repede. Aici apare și teoria conspirației pentru acest moment.

Un român a explicat pe LinkedIn cum stau lucrurile, de fapt, și de ce totul e o „manevră”. I-am ascuns numele și funcția în screenshot-ul de mai jos, dar am menținut în preluare forma în care a transmis mesajul.

„De balck friday esti sfatuit sa:

– iti instalezi aplicatia unui magazin online;

– sa iti alegi dinainte produsele favorite;

– sa comanzi de pe mobil;

Pentru cei care nu va pricepeti asta e o manipulare in folosul magazinului respectiv. Astfel vor obtine date relevante in folosul lor si mult mult mai putin in folosul vostru

Daca ei stiu ce produse vrei dinainte de black friday isi vor ajusta preturile sa fie putin sub concurenta la produsele alea, stiind din ce zona comanzi (aplicatia de mobil transmite astfel de date), vor putea face preturi diferite de transport (sau sa il dea gratuit, dar ma indoiesc ca vor face asta) si vor putea sa duca marfurile inainte de black friday in depozite apropiate cu costuri minime.

Asta poti crede ca e si in avantajul tau ca va ajunge marfa mai repede (poti crede asta dar eu cred ce nu se va intampla). Oricum asta e un alt nivel, mai elevat, de manipulare a cumparatorilor.”

De ce teoria asta despre eMAG și Black Friday e un pic prea exagerată

Omul acesta are dreptate într-un anumit sens: magazinele online, așa și eMAG, folosesc aplicațiile și conturile ca să colecteze date despre tine. Am atins acest punct într-un editorial despre Black Friday. Datele sunt, în industria asta, la fel de importante ca vânzarea propriu-zisă. Dacă știi ce vrea omul, îi dai mai bine ce vrea.

Apoi, e ideea că eMAG, de Black Friday și nu numai, ar colecta prin aplicație date despre locația ta și, astfel, duce produsele mai aproape de tine. Ceea ce, în esență, e o idee senzațională și extrem de utilă, dar este un haos logistic pentru implementare. Poate se va face într-o zi, prin centre locale, dar, deocamdată, ar fi mii de produse în tranzit despre care magazinul nu știe precis dacă vor fi cumpărate.

Același om a atins și subiectul prețurilor: „Daca ei stiu ce produse vrei dinainte de black friday isi vor ajusta preturile sa fie putin sub concurenta la produsele alea”. Din nou, și asta e o idee senzațională. Nu știu niciun cumpărător care să nu vrea produse mai ieftine doar pentru c-a zis dinainte că vrea produsele respective.

În fapt, eMAG a spus că monitorizează prețurile concurenței și se raportează la ele. Chiar și de Black Friday, dar și în alte sezoane, încearcă să dea la preț mai mic.

Oricum, Black Friday la eMAG va fi pe 16 noiembrie. Dacă vrei să prinzi ceva la preț bun, poate folosești aplicația. Și dacă n-o folosești, evenimentul reducerilor e doar în ziua de vineri. Foarte probabil, în weekend va fi campanie nouă cu ce stocuri au mai rămas de la Black Friday.