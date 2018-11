Țeapa „Microsoft”: la ce să fii atent ca să nu fii furat de escroci

În urmă cu câteva săptămâni era populara țeapa cu apeluri de pe numere necunoscute. Mai nou, există țeapa „Microsoft” și tinerii sunt principala țintă.

Țeapa „Microsoft” este similară metodei „accidentul” prin care ești sunat de-un necunoscut și ți se cer bani. Doar că acum ideea e să permiți accesul la computer. Odată făcut acest pas, datele tale personale sunt expuse.

Infractorii care s-au folosit de această țeapă s-au dat drept angajaţi Microsoft. Scopul lor era să instaleze viruşi în dispozitivele victimelor ca pe urmă să le supravegheze activitatea sau chiar să le fure bani din conturi.

Magda Popescu, avocat Microsoft, a explicat pe scurt cum decurge o astfel de discuție. Numărul este local, spre deosebire de apeluri de pe numere necunoscute internaționale.

„De obicei, se sună la telefon. Sunt de la Microsoft, am constatat că computerul dumneavoastră are viruşi şi este obligaţia noastră legală să vă sunăm şi acordăm sprijin. Daţi-ne codul de acces, moment în care persoana respectivă are acces la calcualorul victimei”, a explicat aceasta.

De țeapa asta s-a preocupat și CERT-RO (Centrul de Răspuns la Incidente de Securitate Cibenertică). Centrul a emis o alertă, după ce în ultimele săpătmâni zeci de români s-au plâns să au fost atacaţi de falşi angajaţi Microsoft. Specialiştii CERT-RO atrag atenţia că numărul care pare de Bucureşti nu este decât o capcană.

„S-a încercat panicarea interlocutorului prin chestia asta cu mallware. I s-au arătat anumite mesaje de eroare. Au fost utilizatori care au fost păcăliţi, au plătit sumele de bani cerute, s-a ajuns să le şi retragă bani din conturile respective”, a explicat Mihai Rotariu, expert securitate cibernetică, CERT-RO.

Sunt „vânați”, în principal, persoane tinere. Explicaţia este simplă, după cum a informat Digi24: tinerii consideră că ştiu suficient cât să se simtă în siguranţă pe internet şi nu mai sunt atenţi la pericole.

Când a fost vorba de tentative de vishing, cei de la CERT-RO au explicat cum decurge un astfel de demers. Este o tentativă de scam prin intermediul apelurilor pierdute de la numere necunoscute.

Vishing este o metodă de phishing prin intermediul apelurilor telefonice (numele, lesne de înțeles, provine de la voice și phishing, adică vishing). Tehnicile utilizate sunt inspirate din tehnici de inginerie socială (social engineering).