Taximetria din București e pe moarte, iar asta se întâmplă după ce structura s-a otrăvit pe sine și apoi i-a îndepărtat pe clienți.

Ai negociat cel puțin un preț cu taximetriștii din București. Ai fost refuzat cel puțin o dată pe motiv că șoferul se retrage sau nu merge în direcția ta, indiferent care ar fi aia. Ai mers cel puțin o dată cu manele în mașină sau cu un taximetrist care urlă la telefon cu cine știe cine. Ai ascultat povești de haiducie, snoave pescărești și multe altele.

Probabil că uneori n-ai avut de unde sau n-ai vrut să iei un taxi din stradă și ai sunat la dispecerate. Ai așteptat minute întregi până să afli că nu sunt mașini disponibile. Ai avut bani ficși, iar taximetristul s-a uitat urât la tine că n-ai lăsat ceva peste. Dacă ai avut nevoie și de bon fiscal, deja ai riscat mult.

Când am mers cu taxiul prin București, chiar dacă destul de puțin, am avut de-a face cu toate situațiile de mai sus și nu prea am avut cui să mă plâng.