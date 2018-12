Pornhub are acest top pe care Google nu vrea să-l vezi, că se face de râs

Pornhub are, la final de an, un bilanț. Cel pe 2018 e imens, dar ți-am făcut o sinteză. Totuși, mai e un top secundar de care compania n-a vorbit, dar acum l-a furnizat la cerere specială. Așa că, pe scurt, între Android și iOS, cine domină?

Per total, în 2018, Android a avut 54,4% din traficul pe mobil înregistrat de Pornhub. iOS, la polul opus, a avut 44,4%. Celelalte procente se duc către platforme obscure sau chiar ultimele telefoane cu Windows (Phone sau 10 Mobile).

Ce e mai interesant, pentru pasionații de tehnologie, e că Android e lider, dar cu versiuni vechi de Android. De exemplu, KitKat, care are deja cinci ani, e peste Pie, cea mai nouă versiune. Astfel, Oreo e la 41,28% și Nougat e pe doi cu 24,66%. Marshmallow, cu 16,21%, e pe locul trei. Pie, în caz că ești curios, a ajuns la 2,78% din traficul mobil înregistrat de Pornhub pentru Android.

De cealaltă parte, deloc surprinzător, dacă urmărești statisticile din ultimii ani, cei mai mulți privitori care au iPhone sunt deja la iOS 12 (73,33%). Urmează iOS 11 la 21,21% și după locul doi e un hău care abia ajunge la peste 5%.

Astfel că, încă o dată, Android se regăsește într-o poziție ingrată de-a nu putea ține pasul cu prezentul. Pentru Google această fragmentare e o problemă mare și nu s-a schimbat mai nimic în ultimii 10 ani.

Dacă vrei să știi pentru PC-uri, Windows e la 77,1% și mac OS la 15,6%. Dar un concurent „veritabil” este Chrome OS care a ajuns la 1,4% și probabil o să-l vedem crescând în următorii ani în statisticile Pornhub.

În fine, tot pe tehnologie, cel mai folosit browser este Chrome (57,3%). Surprinzător e că Edge și-a crescut cota în ultimul an cu 17%, semn că produsul Microsoft e greu de evitat pe PC-uri. Pe mobil e tot Chrome în frunte, dar la mică distanță de Safari (browser preinstalat pe iPhone) – Google are 41,1% și Safari are 40,1%. E păcat că nu apare Firefox aici, pentru că browser-ul Focus, dacă n-ai avut plăcerea, e un produs deosebit ca să fii… anonim pe internet.