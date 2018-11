Starbucks nu vrea să te mai uiți la filme porno pe netul de la cafenea

Starbucks le-a pus gând rău celor care stau și se uită la filme porno pe rețelele wireless din cafenele, așa că vrea să interzică această practică.

Starbucks are de gând să interzică accesarea de pornografie prin intermediul rețelelor wireless proprii, în urma presiunilor făcute de un grup de activiști anti-pornografie. Donna Rice Hughes, CEO-ul organizației nonprofit Enough is Enough, a pus la zid lanțul de cafenele într-un comunicat de presă.

Aceasta susține că Starbucks are ”ușile larg deschise condamnaților pentru fapte de natură sexuală, dar și altora care vor să evite legea și care folosesc servicii gratuite și publice de Wi-Fi, pentru a accesa pornografie infantilă și alte tipuri de pornografie hard.”

Anunțul companiei a apărut și în urma unei petiții CitizenGo, pentru ca Starbucks să ”filtreze pornografia și imaginile în care apar copii abuzați”. Petiția a apărut în urmă cu o săptămână și a strâns deja 30.000 de semnături. ”Aparent, celor de la Starbucks le pasă mai mult să-ți dea paie de hârtie ca să protejezi mediul decât să protejeze copiii și oamenii care le folosesc Wi-Fi-ul”, se arată în petiție.

Tot în petiție se mai arată că Starbucks și-a încălcat promisiunea de a filtra imagini cu pornografie infantilă, cu toate că a anunțat public că va oferi rețele Wi-Fi sigure încă din 2016.

Un purtător de cuvânt al companiei spune că a fost identificată o soluție pentru a preveni această problemă, iar că aceasta va fi pusă la treabă începând cu 2019. Starbucks n-a permis niciodată vizionarea de pornografie pe rețelele sale de net; a promis că va impune un filtru de căutări, care nu s-a materializat, iar acum are de-a face cu reacția opiniei publice.