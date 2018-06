Spider-Man: Into the Spider-Verse, o animație superbă cu supereroi

Cei mai mulți dintre noi asociază animațiile de calitate cu Pixar sau Dreamworks Animation, dar Spider-Man: Into the Spider-Verse îți arată că și Sony poate să facă ceva impresionant.

Trailerul de mai sus pentru viitorul Spider-Man: Into the Spider-Verse tocmai a fost publicat pe canalul oficial de YouTube al Sony Pictures și arată incredibil de interesant. Dacă nu ai interacționat niciodată cu benzile desenate Spider-Man, premisa s-ar putea să ți se pare foarte ciudată, dar modul în care este ecranizată e imposibil să nu ți se pară atrăgător.

Viitoarea animație te aruncă într-un univers alternativ în care trebui să îmbățișezi premisa că Spider-Man nu este doar unul și nu a fost niciodată. Îndrăgitul super-erou reprodus în Into the Spider-Verse nu are nici o legătură filmele extravagante cu bugete exagerate ale ultimelor două decenii.

De această dată, tânărul Spider-Man este un personaj de culoare cu numele Miles Morales. Publicului de la noi s-ar putea să fie cunoscut datorită rolului Shaolin Fantastic din The Get Down de pe Netflix.

Dintr-un punct de vedere este o poveste de formare a unui tânăr Spider-Man care preia ștafeta de la bătrânul Peter Parker, interpretat de Jake Johnson (New Girl, The Mummy – 2017). Din nou, comparativ cu filmele din trecut, acest Peter Parker pare cătrănit, îndârjit sau mai supărat pe viață decât ai crede.

Ca referință, personajul de culoare Miles Morales din spatele lui Spider-Man nu este o invenție de dragul peliculei animate. Tânărul afro-latin a fost introdus în seria de benzi desenate Marvel Ultimate în 2011.

În cazul în care contrastul cu ceea ce știi despre Spider-Man nu era suficient, același lung-metraj o să ne ofere câteva detalii despre Spider-Gwen, un personaj feminin dintr-un univers alternativ care își ia puterile de la un păianjen radioactiv, printr-o experiență similară cu cea suferită de Peter Parker. Spider-Man: Into the Spider-Verse va ajunge în cinematografe pe 14 decembrie.