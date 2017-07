Spider-Man: Homecoming este genul de film cu supereroi care ne-a lipsit tuturor până acum. Marvel ne arată încă o dată că nu știe cum să dea greș cu peliculele sale. În plus, Tom Holland îl portretizează aproape perfect pe adolescentul Peter Parker.

Oricine a copilărit în România anilor ’90 și 2000 prindea Fox Kids când era mic. Ei bine, programul de desene animate ”importat” din SUA, reda zilnic, printre altele, serialul Spider-Man. Acolo am avut primul contact cu eroul Marvel, până să ajung să-mi cumpăr efectiv tot ce însemna revistă de colorat cu el sau figurine în miniatură de la tarabele cu jucării din Parcul Moghioroș, din Drumul Taberei. La scurtă vreme după aceea, apărea și primul film, cel cu Tobey Maguire, prima parte a trilogiei regizate de Sam Raimi, care din păcate nu s-a încheiat în cea mai înaltă notă. Universul Spider-Man prindea din ce în ce mai tare contur în imaginația mea.

De la Spider-Man 3 și până la dezamăgirea uriașă pe care am avut-o atunci când am fost la reboot-ul seriei, The Amazing Spider-Man, a mai fost doar un pas. Franciza cădea vertiginos și părea că nimeni n-o mai putea opri. La începutul anilor 2000, atunci când Marvel nu-și imagina că-și va face studio de film și univers cinematic, compania a cedat drepturile de imagine a celui mai celebru erou al său către Sony.

Și au rămas acolo până când Marvel a sosit călare pe un cal alb și le-a luat înapoi. Tranzacția a însemnat și oprirea filmărilor peliculei The Amazing Spider-Man 3 (doamne, ce bine). Compania fondată de Martin Goodman și prezidată de Stan Lee a decis să-l integreze pe Spider-Man în universul Avengers, adică acolo unde îi este locul. Toată lumea a fost entuziasmată la aflarea veștii că eroul va avea un cameo în Captain America: Civil War și că va primi și propriul său film.

Spider-Man: Homecoming – Un urmaș demn

Spider-Man: Homecoming este exact ce trebuie. Exact filmul de care eroul Marvel avea nevoie. Îndrăznesc să spun că a șters cu buretele amintirile neplăcute cauzate de filmele cu Andrew Garfield și m-a făcut să mă trezesc dintr-un coșmar. Noua peliculă este o gură de aer proaspăt, de care toată lumea care îl adoră pe Omul Paianjen avea nevoie. Filmul se apropie extrem de tare de desenele animate ale copilăriei, iar personajul principal, Peter Parker (Spolier Alert!! el e Spider-Man), este portretizat de Tom Holland exact așa cum ar trebui. Are ceva în plus și față de versiunea lui Tobey Maguire. Este mult mai dezinvolt, mult mai ciudat și are o mătușă May (Marisa Tomei) mult mai tânără.

Spider-Man: Homecoming nu se vrea a fi o poveste de origine. Ba din contră. Sare rapid peste această parte, care este doar amintită în câteva linii de dialog, și ne prezintă direct un erou adolescent, necopt, care vrea să facă tot binele din lume. Sub tutela lui Tony Stark, a.k.a Iron Man (Robert Downey Jr.), și a lui Happy Hogan (Jon Favreau), bodyguardul și omul de încredere al lui Stark, Peter Parker parcurge un drum inițiatic care îl va transforma în eroul pe care toți îl știm și iubim. Neastâmpărat, dornic de aventură și acțiune, Peter se înhamă la mai mult decât poate duce și află curând că nu este pe cât de pregătit crede el că e.

Spider-Man: Homecoming – Personaje vechi și noi

Prezentat ca un elev în anul doi de liceu, Parker trebuie să se confrunte și cu problemele legate de școală, pe lângă cele pe care le întâlnește în costumul său roș-albastru. În fond, el este doar un băiat, nu chiar cel mai popular din liceu, care este îndrăgostit de o fată. Liz (Laura Herrier) este personajul feminin, o tipă care este pe cât de frumoasă, pe atât de deșteaptă. Parker este ajutat s-o cucerească de bunul său prieten Ned (Jacob Batalon), un personaj foarte inspirat și amuzant care are rolul de a destinde mereu atmosfera. Celor doi li se adaugă rivalul clasic al lui Peter, din benzile desenate, și anume Flash (Tony Revolori), bully-ul liceului.

Să vorbim și despre personajul negativ. Michael Keaton îl interpretează pe Vulture, un fost deținător de firmă de construcții, care acum face afaceri cu arme extraterestre găsite în urma evenimentelor petrecute în primul Avengers. El și-a confecționat o mașinărie și un costum de zbor care se unesc și rezultă într-un fel de combinație între Iron Man și Green Goblin. Împreună cu alți câțiva răufăcători plănuiește un jaf care să-l scoată la pensie. Nu și dacă Spider-Man are ceva de spus despre asta. Este interesant de adăugat aici că avem și un villain secundar. Vi-l mai amintiți pe Shocker?

Spider-Man: Homecoming – Cel mai nou Avenger

Relația dintre Peter Parker și Tony Stark e unul dintre multele puncte forte ale filmului. Cei doi dau senzația unei dinamici tată-fiu, fapt care este foarte plăcut de urmărit. Pelicula este realizată în cel mai pur stil Marvel, cu multe momente amuzante și cameo-uri, dar știe să fie și extrem de serioasă atunci când trebuie. Una dintre scene, în care Spider-Man este cuprins de disperare și strigă după ajutor, m-a scos din starea obișnuită de amuzament și mi-a dat cu adevărat fiori. Era vorba de el, Spider-Man, supereroul care nu își găsea puterea necesară pentru a trece peste un obstacol. Personajul a fost umanizat extrem de mult în acele momente, iar rezultatul a fost unul incredibil. Filmul vrea să ne transmită că Omul Păianjen, cel care poate opri un autobuz cu mâinile goale, este totuși un puști necopt de 15 ani.

Per total, noul film produs de Marvel este exact ceea ce căutam și meritam ca fan extrem de vechi al personajului. Nu mi-a înșelat așteptările (care erau extrem de ridicate), și nu am reușit să-i găsesc niciun punct slab care să mă deranjeze. Îndrăznesc să spun că a fost chiar mai bine realizat decât primele două filme din trilogia inițială, ceea ce nu e lucru puțin. Singurul motiv pentru care nu a primit nota maximă este coloana sonoră, care deși este bună, nu este cu adevărat memorabilă. Recomand să vedeți Spider-Man: Homecoming în format IMAX 3D pentru o imersiune completă în film.