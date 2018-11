Ce s-a ales de sonda Parker, după primul “contact” cu Soarele

Sonda Solară Parker a făcut deja istorie, iar la începutul lunii noiembrie a avut primul contact cu “suprafața” Soarelui. Cercetătorii au monitorizat sonda în permanență, chiar dacă se deplasează în spațiu cu o viteză incredibilă.

Sonda Solară Parker a devenit, oficial, obiectul construit de om care s-a apropiat cel mai mult de Soare până în acest moment. Echipată cu un scut special capabil să o apere de căldura de proporții astronomice din preajma stelei, sonda ar trebui să-și îndeplinească misiunea de cercetare cu succes.

Primul contact cu Soarele a fost deja un succes, pentru că, pe 5 noiembrie, sonda n-a ieșit “șifonată” (deocamdată) din primele limbi de foc.

Totuși, chiar dacă ar fi existat unele probleme tehnice, sonda este programată să le regleze în mod autonom, după cum ne informează cei de la NASA.

Parker se deplasează cu o viteză de sute de mii de kilometri pe oră, în cazul în care te mirai cum de a ajuns, în doar câteva luni, la primul contact cu Soarele. Mai exact, sonda “zboară” cu peste 340.000 km/h. Pe Pământ, la o asemenea viteză ar putea ajunge din New York în Boston în doar 3,7 secunde.

#ParkerSolarProbe is alive and well — we made it through our first close approach to the Sun! ?☀️?

The spacecraft reported good status this afternoon in its first contact with Earth since its perihelion on Monday night. Get the details: https://t.co/mk08l10FOt pic.twitter.com/myHakz1TV1

— NASA Sun & Space (@NASASun) 7 November 2018