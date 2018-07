Șoferii Uber vor putea să îți vândă lucruri ca să facă bani

Șoferii Uber sunt departe de a fi surprinzător de bogați, indiferent cât de mult lucrează. O nouă actualizare adusă serviciului va facilita însă sporirea veniturilor.

Când te urci într-o mașină Uber, te aștepți să fie curată, să miroase bine și să dai peste un șofer civilizat. Pentru o perioadă de timp, dacă aveai noroc, găseai și câte o bombonică. În curând, vei gâsi însă o cutie cu produse pe care le poți achiziționa.

Noua actualizare a fost anunțată de curând în Statele Unite și este realizată în colaborare cu serviciul Cargo.

Șoferii Uber vor avea ocazia să-și rotunjească veniturile prin comercializare de diverse produse menite să facă viața pasagerilor mai ușoară. Produsele efective vor veni sub forma unor cutii de la Cargo și pot fi comercializate cât se poate de eficient, fără numerar, prin intermediul unei aplicații de mobil.

Pentru că, în mod previzibil, vorbim de produse destul de compacte, te poți aștepta să pui mâna pe un încărcător de telefon în cazul în care ți l-ai uitat acasă, pe un sandwich dacă nu vrei să-l cumperi la supra-preț din aeroport și nu numai.

În prima fază a proiectului, șoferii Uber din Los Angeles și San Francisco vor avea acces la cutiile cu diverse produse din centrele de suport ale Uber intitulate Greenlight Hubs. În următoarea fază de propagare, colaborarea cu Cargo se va extinde în New York, Atlanta și Dallas.

Pentru că ideea ca un șofer de Uber să încerce să-ți vândă chestii pe parcursul unei curse s-ar putea să nu te încânte teribil, te vei bucura să afli că există niște limitări importante pentru cei care se pot implica în acest proiect. Cel puțin în prima fază, vor fi acceptați doar șoferii cu un rating minim de 4,7 stele care petrec relativ mult timp pe Uber. Cu alte cuvinte, nu va fi vorba de șoferi de ocazie.

Este important de reținut că implicarea în acest proiect din partea șoferilor nu este sub nici o formă obligatorie, dar conform primelor estimări, cei care se aruncă la astfel de practici au posibilitatea să câștige între 1500 și 3000 de dolari în plus pe parcursul unui an.