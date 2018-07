Șoferul tău de Uber ar putea să îți dea ban dacă ai droguri la tine

Dacă ți se pare o idee bună să iei droguri cu tine în Uber, gândește-te de două ori – șoferul tău ar putea să îți dea ban pe aplicație dacă te prinde.

În Ghidul de Reguli a Comunității, poți vedea că Uber interzice să aduci în mașină recipiente deschise cu alcool sau droguri în mașină, iar iarba intră și ea în această categorie. Un pasager pe nume Mike Mulloy a descoperit acest lucru pe calea cea grea, când s-a trezit cu un mesaj de la companie în care era amenințat că îi va fi închis contul definitiv, pentru că a adus droguri în mașină.

„Te contactăm pentru că am primit o informație cum că ai fi avut substanțe ilegale asupra ta într-una din călătoriile recente”, scria în mesaj. „Noi luăm aceste informații foarte în serios […]. Nu există vreun lucru pe care să îl faci momentan, dar te rugăm să reții că o altă astfel de acuzație poate duce la dezactivarea permanentă a contului”.

Are you fucking kidding me @uber ? pic.twitter.com/FBQa8cCIbj

Mike nu s-a sfiit să își facă nemulțumirea publică pe Twitter, spunând că doar mirosea a iarbă când a urcat în mașină, pentru că fumase înainte.

An illegal substance? I smoked a blunt before I got in your car. Fuck all the way off.

— mike mulloy (@fakemikemulloy) 7 iulie 2018