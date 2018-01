Cui lasă Simona Halep locul 1 mondial la tenis feminin

Simona Halep a reușit o performanță mare anul acesta: finala Australian Open. Totuși, în meciul decisiv, a pierdut contra lui Caroline Wozniacki.

Finala Simona Halep – Caroline Wozniacki a început la ora 10.30 pe 27 ianuarie. Numărul 1 mondial, la tenis feminin, Simona Halep s-a calificat în finala turneului după un meci în fața jucătoarei Angelique Kerber. În meciul decisivi, Halep avea pe masă menținerea locului 1 și un premiu considerabil. Diferența dintre cele două jucătoare era mică, iar cu această victorie daneza Wozniacki a reușit s-o depășească pe Halep.

Românca a spus, după meci, că o felicită pe Caroline, a jucat minunat pe tot parcursul terenului. „Nu am început grozav cu accidentarea la gleznă, în primul meci, dar am luptat meci de meci. Sunt tristă, nu am putut câştiga, dar Caroline a fost mai bună ca mine. Mai am mulţi ani în faţă, voi lupta şi sigur voi avea parte de o astfel de provocare din nou. […] Poate a patra oară va fi cu noroc”, a spus Halep cu referire la faptul că până acum a pierdut finale de Grand Slam la Roland Garros în 2014 și 2017.

Meciul dintre Halep și Wozniacki s-a încheiat după trei seturi după cum urmează: 6-7, 6-3 și 6-4. Australian Open este însă abia primul turneu al anului.

ACTUALIZARE 13.27 Simona Halep a pierdut meciul pentru titlul de la Australian Open. Odată cu el a pierdut și poziția de lider WTA. Ultimul set a fost câștigat de Wozniacki cu 6-4. Ea obține 2.000 de puncte WTA și astfel ajunge pe locul 1. Înainte de meci era o diferență de puțin peste 300 de puncte între ele, în avantajul lui Halep.

ACTUALIZARE 13.15 Meciul a fost întrerupt la solicitarea adversarei Simonei Halep pentru intervenția medicului. A fost reluat cu un avantaj pentru Halep: 4-3 în setul decisiv. Circa 18.600 de oameni urmăresc meciul live pe stadionul din Australia.

ACTUALIZARE 12.40 Simona Halep a recuperat la seturi: a câștigat cu 6-3 și a revenit la egalitate. Așa a condus meciul spre setul decisiv contra lui Wozniacki. Meciul a fost reluat după o pauză de 10 minute din cauza căldurii. În al doilea set, Simona Halep a salvat două mingi de break și a valorificat a treia minge de set, după un schimb foarte bun. Halep a salvat șapte mingi de break.

ACTUALIZARE 11.50 Simona Halep a condus cu 2-1 și a fost rapid egalată. Primul set din finală a fost însă pierdut de Simona Halep cu 6-7. Caroline Wozniacki a jucat aproape ca-n primul set din semifinală. Daneza a servit pentru set la 5-4, dar Mertens a revenit. În tie-break, daneza și-a revenit și a câștigat setul la doi. Este a doua oară în acest turneu cand Halep pierde primul set, după partida din turul III cu Lauren Davis.

Cele două jucătoare s-au mai întâlnit de șase ori. Simona Halep a pierdut de patru ori în fața adversarei, așa că este și un meci de revanșă.

Unde vezi finala Simona Halep – Caroline Wozniacki? Ei bine, meciul va fi transmis în direct pe Eurosport. Niciun post generalist sau de știri din România n-a plătit pentru drepturi de difuzare. Dacă n-ai TV, e în regulă, meciul Simonei Halep este și pe internet.

Poți să vezi finala de la Australian Open online pe platforma Eurosport Player. Este și pe ESPN Player. Meciul Simonei Halep se va desfășura la Melbourne Park.

Simona Halep a declarat, înaintea finalei de la Australian Open, că e pregătită. „Mă simt bine. Sunt un pic obosită din cauza numeroaselor ore petrecute pe teren, dar mă simt bine. Sunt relaxată, nu simt presiunea meciului”, a spus aceasta.

Simona Halep, odată cu această finală, ajunge pentru a treia oară în ultimul meci al unui tuernu important, după Roland Garros. Atunci, în 2014 și 2017, a pierdut. Australian Open este primul turneu important al anului și cel care îi poate asigura lui Halep poziția de lider incontestabil în 2018.

Înaintea meciului, diferența din clasamentul WTA dintre Halep și Caroline Wozniacki este de 330 de puncte. Jucătoarea care câștigă trofeul, câștigă și 2.000 de puncte WTA și patru milioane de dolari australieni, circa 2,6 milioane de euro. Jucătoarea care pierde primește, totuși, 1.300 de puncte WTA și aproximativ un milion de euro.