Cartea rară care îți arată schimbarea radicală din medicină în timp

Viața unui medic din Antichitate nu a fost una deloc plictisitoare, chiar dacă tehnicile erau dezgustătoare. Practicile medicinei în secolele XV și XVI stau la baza unei cărți anatomice revoluționare.

Cartea „Facendo Il Libro: The Making of Fasciculus Medicinae, an Early Printed Anatomy” a fost un ghid pentru medici timp de secole. Datorită acestei cărți poți avea un tur al unui dintre cele mai influente texte ale medicinei, dar și a practicilor vremii.

Include tehnici de la tratarea rănilor până la diagnosticarea complicațiilor femeilor însărcinate. Acum, datorită unei expoziții online a Academiei de Medicină din New York, putem afla și înțelege tehnici dintre cele mai bizare, într-un moment critic pentru acest domeniu.

Cartea a fost tipărită pentru prima dată în 1491 de doi frați venețieni, care au adunat tratamente medicale și au adăugat ilustrații. În secolul următor, cartea a suferit schimbări și adaptări. Expoziția prezintă evoluția cunoștințelor medicale care au apărut de-a lungul acestor secole, dar și înțelegerile medievale ale corpului într-o perspectiv renascentistă mai luminată.

Ilustrațiile prezente în carte sunt cele care fascinează mai mult, poate, decât o fac scrierile în sine. Vezi omul zodiac, o figură masculină al cărui corp este împărțit în semne solare și instrucțiuni despre cum să colectezi sângele în funcție de timpul anului.

Există și un om rănit, o ilustrație a unei persoane cu răni care îi pune viața în pericol. Aceasta oferă o perspectivă asupra tipurilor de boli pe care le-ar fi diagnosticat și tratat un medic. În plus, explică și cum lucrau medicii ca să afle dacă un pacient suferă sau nu de vreo afecțiune. Degustarea urinei este în fruntea listei cu practici.

La final, cireașa de pe tort o reprezintă scena disecției unui om. Această imagine a transformat modul de gândire al medicilor despre corpul uman.

În orice caz, cartea este plină de înțelepciune, chiar dacă unele sunt dezgustătoare. Pentru noi, cartea reprezintă șansa de a reflecta asupra modului în care a evoluat medicina, cât de departe a ajuns și cât de diferit priveau oamenii anatomia propriului corp.