Cum ar putea fi rezolvată problema donării de sânge

Donarea de sânge este o problemă care afectează dramatic viețile pacienților români, însă fenomenul nu este resimțit doar la noi. Multe țări dezvoltate se confruntă cu o astfel de criză, inclusiv Statele Unite.

Cercetătorii de la Universitatea din British Columbia au găsit o modalitate prin care problema ar putea fi rezolvată, chiar și în condițiile în care numărul donatorilor nu crește. Recent, aceștia și-au prezentat cercetarea în cadrul unei întâlnirii a Societății americane de chimie.

Ideea lor este să transforme grupele de sânge mai rare în una pe care să o poată folosi toată lumea. Grupele de sânge sunt diferite datorită zaharurilor, regăsite pe suprafața celulelor roșii pe care organismul le produce. Astfel, grupa A are un tip de zaharuri, în timp ce grupa B are altul; grupa AB are ambele tipuri, iar grupa zero nu are niciunul.

Dacă o persoană primește o transfuzie de sânge care nu este potrivită, sistemul imunitar va ataca și ucide celulele sanguine donate. Deci, o persoană cu grupa A nu ar putea să primească niciodată o donație de la grupa B, deoarece sistemul ar refuza pur și simplu sângele primit.

Datorită faptului că grupa zero nu conține zaharuri, orice persoană poate să primească o transfuzie de la aceasta. În trecut, cercetătorii au realizat că anumite enzime (molecule care provoacă reacții chimice) pot elimina zaharurile din grupele A, B și AB și le pot transforma în cea mai dorită grupă – zero.

Cu toate acestea, așa cum a declarat într-un comunicat de presă, cercetătorul Stephen Withers nu descoperise încă o enzimă eficientă, sigură și economică. Căutările enzimei l-au adus pe acesta în intestinul uman.

Withers și echipa știau deja că mucoasa tractului digestiv conținea aceleași zaharuri ca celulele sanguine și că enzimele bacteriene din scaunul uman folosesc zaharurile pentru a efectua digestia.

Cu ajutorul informațiilor de mai sus, cercetătorii au fost capabili să izoleze o enzimă care anihilează zaharurile din grupele A și B și le transformă în grupa zero. Echipa spune că funcționează de 30 de ori mai eficient decât orice enzimă descoperită anterior.

Pentru moment, savanții își verifică rezultatele, iar următorul pas către o grupă universală de sânge ar fi testarea enzimei într-un cadru clinic.