Samsung Galaxy S9 a venit ca un gigant la MWC 2018 și a captat toată atenția. E mai scump decât modelul de anul trecut, dar promite o cameră foto mult mai bună. Cum e cazul mai mereu cu producătorii de orice telefon, e o diferență între promisiune și ce se poate face practic.

La IFA 2017, LG a pus o cameră cu f/1.6 pe un telefon, pe V30. Huawei a făcut același lucru, a anunțat o lună mai târziu Mate 10 Pro cu două camere la f/1.6. Acel f contează să fie cât mai mic ca să ai cât mai multă lumină care ajunge pe senzorul camerei. Cu cât ai mai multă lumină, cu atât pozele ies mai bine. Noaptea simți cu adevărat diferența între un f mai mare și unul mai mic.

Deocamdată, Samsung Galaxy S9 e campion la acest capitol. După cum am spus și în articolul de preview, Galaxy S9 chiar are o cameră pentru iubitorii de fotografie. Cea mai însemnată reușită mi se pare că producătorul a pus pe Samsung Galaxy S9 diafragmă variabilă: alegi f/1.5 noaptea, alegi f/2.4 când e mult prea puternică lumina. Sau lași totul pe automat și alege telefonul. Am omis pe moment că nu Samsung e primul care face asta, ci Nokia a făcut-o cu modelul N86. Mă rog, nu i-a păsat nimănui atunci, dar acum e altceva.

La cum a fost MWC 2018 până acum, producătorii au reținut un lucru: oamenii nu vor învăța să facă poze mai bune, așa că telefonul trebuie să facă asta pentru ei. De unde ideea Huawei din 2017 de-a băga ceva AI în cameră. LG a făcut același lucru în acest an cu V30S.

În cazul Samsung Galaxy S9 eu am fost încântat de opțiune, că-mi place să fotografiez atât cu telefonul, cât și cu camere foto, dar, spre deosebire de utilizatorul obișnuit, știu și cum să fac setări. Eu vreau și f/1.5, și f/2.4. Problema ține însă de fizică. Cu cât ai o diafragmă mai deschisă, cu atât pierzi din detalii pe marginea pozei. De-aia Galaxy S9 va recurge la f/2.4 ori de câte ori poate.

Într-o discuție a mea cu un reprezentant Samsung, explicația a fost puțin mai nuanțată decât ce-am spus mai sus. Au vrut să aibă o diafragmă mai închisă pentru când e prea puternică lumină, dar și una deschisă (cât mai deschisă) pentru noapte, pentru poze în interior, pentru acele momente când telefonul e incapabil să cuprindă cu un senzor mult prea mic suficientă lumină.

Din primele teste cu telefonul, se va descurca mult mai bine noaptea decât modele concurente. În sfârșit, nu mai este Google Pixel 2 XL cel mai lăudat model cu Android și considerat o mare inovație doar pentru că procesează diferit imaginile.

În orice caz, este o alegere inspirată pentru Samsung și cu siguranța utilizatorul obișnuit, în general, nu-și va da seama de pierderea detaliilor pe margine. Iar asta se întâmplă doar dacă folosește camera pe modul Pro. Altfel, noaptea, oricum nu te aștepți să surprinzi imagini așa cum vezi tu cu ochiul liber.