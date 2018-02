Preț Samsung Galaxy S9: de la Digi Mobil la Orange, unde e cel mai ieftin

Samsung Galaxy S9 ar putea fi telefonul cu cea mai bună distribuție în România. E deja în ofertele Digi Mobil, Orange și chiar Telekom. Îl ai și la eMAG la precomandă. Așa că ți-am făcut un top cu unde e mai ieftin și mai scump.

Samsung Galaxy S9 e disponibil în două versiuni: ecran de 5,8 inci și 6,2 inci, cu o cameră și cu două camere. E oficial din 25 februarie, când a fost prezentat la Barcelona înainte de MWC 2018. E, totodată, un telefon a cărui cameră foto ar trebui să fie foarte bună. Samsung a rămas la senzor de 12 megapixeli, dar, de exemplu, pe Galaxy S9 Plus ai două camere.

Ce specificații au Samsung Galaxy S9 și Samsung Galaxy S9 Plus

Ecran : 5,8 inci, respectiv 6,2 inci la rezoluție QuadHD+ (tehnologie S-AMOLED)

: 5,8 inci, respectiv 6,2 inci la rezoluție QuadHD+ (tehnologie S-AMOLED) Procesor : Exynos 9810 cu opt nuclee – patru dintre ele sunt la 2,7 GHz, alte patru sunt la 1,7 GHZ

: Exynos 9810 cu opt nuclee – patru dintre ele sunt la 2,7 GHz, alte patru sunt la 1,7 GHZ Memorie RAM : 4 GB, respectiv 6 GB

: 4 GB, respectiv 6 GB Spațiu de stocare : 64 sau 256 GB și suportă card microSD până la 400 GB

: 64 sau 256 GB și suportă card microSD până la 400 GB Camera foto : 12 megapixeli cu f/1.5 sau f/2.4, respectiv două de câte 12 MP

: 12 megapixeli cu f/1.5 sau f/2.4, respectiv două de câte 12 MP Baterie : 3.000 mAh, respectiv 3.500 mAh

: 3.000 mAh, respectiv 3.500 mAh Altele: difuzoare stereo cu Dolby Atmos, USB-C, încărcare wireless, rezistență la apă și praf, suport Samsung DeX ca să transformi telefonul într-un calculator, odată ce-l conectezi la un monitor

Samsung Galaxy S9: unde e cel mai mic preț

Ziceam la început că Digi Mobil, Orange, eMAG, Vodafone și Telekom listează telefonul. Ai și o condiție, dacă dai precomandă. Primești telefonul cu șapte zile mai devreme față de când ar începe livrarea propriu-zisă.

eMAG listează Samsung Galaxy S9, în versiunea de 64GB, la prețul de 3.900 de lei. E disponibil în trei nuanțe de culoare (negru, albastru și mov). Dacă vrei să cumperi Samsung Galaxy S9 Plus, acesta are un preț de 4.400 de lei. Am rotunjit puțin prețurile, pentru că în limbajul de marketing al fiecărei companii și magazin online chiar există prețul 3.899 lei. În cazul oamenilor, nu există.

Telekom are, de asemenea, un preț bun la liber pentru aceste telefoane pe site-ul său. Listează Samsung Galaxy S9 la 3.900 de lei și Galaxy S9 Plus la 4.400 de lei. Problema e că nu ai decât două nuanțe de culoare dintre care să alegi, negru sau violet. Totuși, poți cumpăra telefonul mai ieftin cu abonament Mobil 89 și mai plătești 500 de lei pentru Galaxy S9 și 890 de lei pentru Samsung Galaxy S9 Plus.

O mențiune e necesară la Telekom. Dacă alegi abonament la portare, atunci dai 1.070 de lei pentru Samsung Galaxy S9 cu Mobil 45 și 1.470 de lei pentru Galaxy S9 Plus cu același abonament.

Samsung Galaxy S9: unde e cel mai mare preț

Față de magazinul și operatorul mai sus menționați, Digi Mobil listează Samsung Galaxy S9 la 4.000 de lei, indiferent de ce abonament alegi. Versiunea mai mare, Galaxy S9 Plus, costă 4.450 de lei. Poți alege atât versiunea neagră, cât și pe cea violet. Altele nu mai ai la dispoziție.

Până acum, prețurile de mai sus sunt afișate pe site-urile companiilor în lei. Vodafone și Orange tarifează în euro, așa că ce vei vedea mai jos sunt prețurile după conversie. Oricum, dacă te gândești să iei telefonul de la operator, mai bine alegi un abonament.

Orange listează Samsung Galaxy S9 la prețul de 3.955 lei și 2.091 lei la abonament Orange Me 43. Galaxy S9 Plus costă 4.420 lei la liber și 2.558 de lei la același abonament Orange Me 43.

Vodafone are Samsung Galaxy S9 la același preț ca Orange, doar că abonamentul este Super Red 45, adică cu doi euro mai mare. La abonament, Galaxy S9 costă 1.626 lei. Prețul ca la Orange se păstrează si la Galaxy S9 Plus, doar că abonamentul e iar Super Red 45 și telefonul mai costă 2.045 lei.

Cu toate aceste prețuri înșirate, deocamdată, cel mai scump Samsung Galaxy S9 e la Digi Mobil, atât în versiunea cu ecran mic, cât și cel cu ecran mare. Avantajul e că la Digi Mobil poți cumpăra în rate, dacă va intra telefonul în acest sistem.

Precomanda pentru Samsung Galaxy S9 e deschisă între 25 februarie și 15 martie. Dacă alegi sistemul acesta, primești telefonul mai devreme. Dacă alegi să cumperi la abonament de la vreun operator, atunci să știi că poți alege ce abonament vrei, prețul final fiind diferit, desigur.