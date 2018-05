Samsung Galaxy J6 și J4, oficiale: ce specificații au noile telefoane ieftine

Dacă visai de mult timp la un telefon Samsung, dar nu aveai un buget foarte generos la dispoziție, noile smartphone-uri Samsung Galaxy J6 și Galaxy J4 îți sunt destinate.

Sud coreenii de la Samsung au în portofoliu o varietate foarte mare de terminale. Acestea sunt destinate unui public cât mai larg, cu diverse bugete. Dacă banii nu sunt o problemă, te orientezi către un Samsung Galaxy S9 sau Galaxy Note 8. Smartphone-uri precum Galaxy A5 sau Galaxy A6 fac parte din seria de dispozitive mainstream a coreenilor. Cele mai ieftine aparate din portofoliu sunt cele din gama Galaxy J.

Din acest motiv, dacă te gândești să faci o investiție în Galaxy J4 sau Galaxy J6, ar fi bine să ai în vedere că banii nu vor fi o problemă. Partea bună este că, în timp ce în trecut un Galaxy J implica niște compromisuri importante de performanță și funcționalitate, situația nu mai este la fel de gravă în 2018. Tehnologia s-a mai ieftinit și nicăieri nu se vede acest lucru mai tare decât în cazul Galaxy J4 și Galaxy J6.

Un pic mai potent, Samsung Galaxy J6 este construit în jurul unui panou de tip Infinity Display cu o diagonală de 5,6 inci și un raport de aspect de 18,5:9. Ecranul este AMOLED și are o rezoluție nativă de 720 x 1440 pixeli – HD+. Marginile laterale sunt foarte subțiri, dar există, spre deosebire de Galaxy S8 sau S9. La interior, noul telefon folosește un Exynos 7870 octa-core tactat la 1,6GHz cu 3GB RAM și o memorie internă de 32GB ce poate fi extinsă prin carduri microSD. Camera principală are 13 megapixeli, iar pentru selfie-uri ai o cameră de 8 megapixeli cu bliț. Ca un detaliu drăguț, bliț frontal are trei niveluri de luminozitate. Sistemul de operare preinstalat este Android 8.0 Oreo. Nu lipsește un senzor de amprente pe partea din spate.

Un pic mai accesibil, Galaxy J4 folosește un ecran Super AMOLED de 5,5 inci cu o rezoluție de 1280 x 720 pixeli și un raport de aspect tradițional – 16:9. La interior, ascunde un Exynos 7570 quad core tactat la 1,4GHz, 2GB RAM și o memorie internă de 16GB. Un slot pentru carduri microSD este de asemenea prezent. Camera principală la Samsung Galaxy J4 este de 13 megapixeli, în timp ce selfie-uri se vor limita la 5 megapixeli. Blițul frontal cu aceleași abilități este inclus și la J4. Acumulatorul este de 3000 mAh, iar sistmeul de operare preinstalat este Android 8.0 Oreo.

În privința prețurilor, Galaxy J6 cu 4GB RAM și 64GB de memorie costă aproximativ 240 de dolari, în timp ce modelul cu 3GB RAM și 32GB spațiu de stocare se rezumă la 205 dolari. Prețul pentru Galaxy J4 nu este cunoscut, dar nu ar trebui să depășească 150 de dolari. Terminalele vor fi inițial disponibile în India.