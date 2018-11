Câți bani ia statul din salariul tău și cum ne comparăm cu alte țări

Creșterile salariale din 1 decembrie sunt așteptate de mulți români, însă o bună parte din salariul mărit va merge, ca de obicei, către stat.

Odată cu transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, mulți români nu mai înțeleg cum le este gestionată o bună parte din bani. Un studiu Deloitte îți arată acum câți bani ajung la tine și câți la stat, în comparație cu media europeană.

Dacă e să ne luăm după declarațiile venite de la Guvern, măririle promise vor aduce de la 1 decembrie un salariu minim brut de 446 de euro. Cu toate acestea, la tine vor ajunge 261 de euro, venit care este clasat mult sub media regiunii. Iar asta se întâmplă din cauza taxelor percepute de stat, care oprește 185 de euro, la care se adaugă și contribuția angajatorului.

Ca să înțelegi la ce ne raportăm, studiul a analizat salariile din România, Bulgaria, Serbia, Croația, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia, Estonia, Lituania și Letonia. În comparație cu cei 185 de euro pe care statul îi încasează lunar de la tine, în Estonia, unde salariul minim brut este de 500 de euro, statul percepe lunar taxe de doar 18 euro.

Diferența este una semnificativă, dar nu e o surpriză având în vedere că România are cea mai mare rată de taxare pe salariu din regiune. Mai exact, rata de impozitare este de 42% la noi, comparativ cu cea mai mică de 4% din Estonia. În plus, ca urmare a reglementărilor recente, România are cea mai redusă contribuție a angajatorului din regiune.

„Asta înseamnă că, la sfârșitul lunii, angajatul român ia cei mai puțini bani în mână, spre deosebire de colegii lui din țările din regiune. La fel de adevărat este și că, la nivelul angajatorului, costurile sunt de departe cele mai reduse în România, însă ele nu au impact asupra angajatului. Totuși, în ambele situații – raportare la salariul brut și la costul salarial complet – taxele și contribuțiile la sistemele publice din Romania depășesc semnificativ media regiunii.”, a declarat Monica Țariuc, Senior Manager Consultanță Fiscală, Deloitte România.