Românul care a gândit viitorul omenirii: Liga Orașelor, soluția crizelor

Un român a gândit un scenariu teoretic care ar putea schimba în viitor omenirea. Adrian Mihălțianu crede că marile orașe ale lumii vor putea schimba în bine fața planetei.

Imaginează-ți ce ar fi dacă cele mai mari și mai avansate orașe ale lumii, indiferent de țară sau regim politic, ar lăsa deoparte tensiunile și neînțelegerile inutile și ar colabora pentru a rezolva problemele globale. O lume lipsită de politică, de corupție. Pare un scenariu SF, un vis, dar Adrian Mihălțianu aduce argumente care dovedesc că totul ar putea deveni realitate.

El a participat la un concurs internațional organizat de o fundație suedeză, unde concurenții se întrec în idei inovatoare care ar putea face lumea în care trăim un loc mai bun, mai curat, mai sigur.

Premiul pus în joc este o sumă frumușică de cinci milioane de dolari. Cu așa miză, cui nu-i vin idei mărețe? Dar planul lui Adrian este cu totul special și chiar merită atenție. El este scriitor SF, e primul și singurul român care participă în acest concurs și se află deja printre cei 14 finaliști.

Un viitor mai bun e fără politica de acyum

Proiectul lui se numește Liga Globală a Orașelor Sustenabile. „Liga este un mecanism de rezolvare rapidă a unor probleme globale prin acțiuni sincronizate la nivel local, fără a ne mai bloca în dezbateri politice interminabile”, a explicat Adrian pentru PressOne.

Liga pare un fel de Justice League sau Avengers, dar supereroii sunt marile orașe ale lumii. „Este un club al orașelor (dar se pot adăuga și alte entități) care doresc să devină sustenabile, să nu consume mai multe resurse decât suportă mediul înconjurător, să devină eficiente și să ofere un nivel de trai superior locuitorilor lor − pentru că aceste lucruri sunt legate între ele”.

Ideea lui e că Liga pornește ca o asociere globală de orașe și alte entități interesate. Are un comitet de conducere care se întâlnește lunar ca să definească politici, să le aprobe finanțarea și să le monitorizeze implementarea. Are și o adunare generală care se întrunește de două ori pe an, pentru a vota măsurile board-ului.

„Comitetul de conducere este secondat de un corp de experți împărțit pe comitete specifice, în funcție de principalele direcții de interes (schimbări climatice, poluare, transport sustenabil, educație, sănătate, siguranță publică etc).”

Acești experți formulează politicile aplicabile în funcție de regiune, de caracterisiticle locale și de resursele pe care acea regiune le are la dispoziție. Un fel de Uniunea Europeană, după părerea mea. Politica nu poate fi complet eliminată din discuție, doar că presupune alte proceduri.