Revoluția Prețurilor la eMAG: oferte la telefoane de care să profiți acum

O nouă campanie Revoluția Prețurilor a început la eMAG, iar mai jos găsești trei reduceri de care ai putea să profiți dacă vrei un upgrade.

iPhone 8 Plus e cea mai bună variantă de telefon Apple pe care să o alegi, dacă nu vrei să cheltui o avere pentru modelul X. Telefonul are sistem de camere foto duale, cu doi senzori de 12 megapixeli fiecare, iar camera secundară are senzor de 7 megapixeli. Telefonul îți oferă un procesor A11 Bionic și 3 GB de memorie RAM, ca să n-ai grija aplicațiilor și a jocurilor. Ecranul are rezoluție Full HD și diagonala de 5,5 inci. Odată cu telefonul primești și un mic cadou din partea eMAG, pentru că poate ai nevoie de un selfie stick. Mai multe detalii despre telefon găsești la eMAG.

Samsung Galaxy S9 Plus vine și el cu o reducere de preț în cadrul campaniei de la eMAG. Telefonul este cel mai bun pe care ți-l pot oferi sud-coreenii în acest moment și vine cu un sistem de camere foto duale performante, cu diafragmă de f/1.5, pentru fotografii de calitate în lumină slabă. Ecranul este de tip Infinity, are diagonala de 6,2 inci și rezoluție destul de generoasă, de 2.960 x 1.440 pixeli. Ai parte de un procesor de ultimă generație, dar și de 6 GB de memorie RAM. Cadoul din partea eMAG poate fi o cameră video Gear 360 sau o pereche de ochelari de realitate virtuală Gear VR 4. Telefonul poate fi găsit AICI.

Huawei Mate 10 Pro este a treia variantă de telefon pe care te-ai putea baza. Și acesta vine cu ecran de tip 18:9, cu rezoluție de 2.160 x 1.080 pixeli. Kirin 970 este procesorul de la baza telefonului, are inteligență artificială și e ajutat și de cei 6 GB de memorie RAM pe care îi are telefonul. Ai parte și de un sistem de camere foto duale, cu senzori de 20 + 12 megapixeli, iar camera secundară are 8 megapixeli. Găsești mai multe detalii despre telefon pe site-ul celor de la eMAG, unde afli și ce primești pe lângă telefon.