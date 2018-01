REVIEW – Erato Apollo 7s, căști wireless care te ajută să uiți complet de fire

Căștile Erato Apollo 7s propun un design cu adevărat wireless, reușind să fie un rival real pentru AirPods, de la Apple.

Acum ceva timp am avut ocazia să testez o pereche de căști wireless de la Sony, pe care le poți folosi ore bune după ce le pui în jurul gâtului. Apollo 7s sunt tot o pereche de căști fără fir, doar că de data asta în adevăratul sens al cuvântului, atât cu bune, cât și cu mai puțin bune.

La capitolul specificații tehnice, căștile stau destul de bine. Fiecare dintre ele cântărește doar 4 grame, așa că nu vei avea probleme la acest capitol, în timpul folosirii. Căștile sunt rezistente la apă și la transpirație, conform standardului IPX5 (care presupune rezistența la împroșcare directă cu apă). Beneficiază de sunet surround 3D și sunt dotate și cu microfon omnidirecțional.

Conectarea inițială la telefon s-ar putea să-ți dea bătăi de cap, iar ca să eviți un asemenea episod e bine să te uiți în manualul căștilor. Ar trebui să ții apăsat vreo șapte secunde pe butonul pe care îl ai la dispoziție, astfel încât să poți efectua procesul de pairing. Ulterior, însă, căștile se conectează rapid la smartphone, fie că e cu Android sau cu iOS. Probabil cea mai bună parte a conexiunii este că nu vei pierde semnalul. Căștile se țin destul de bine și oferă o conexiune constantă la telefon, până la distanțe de aproximativ 10 metri.

Calitatea audio nu lasă de dorit. Chiar dacă device-urile wireless sunt considerate ca având o calitate a sunetului ceva mai slabă, Erato Apollo 7s contrazice acest trend. Căștile reușesc să-ți ofere o experiență audio destul de bună, deși aș fi apreciat un bass mai bogat pentru ele. Mediile și înaltele sunt redate plăcut; la volume ridicate, s-ar putea să se piardă din calitate, dar probabil că nu vrei să dai căștile la maximum.

Butonul de care am amintit când vorbeam de conectivitate e și singurul buton pe care-l vei găsi pe fiecare dintre căști, fiind un băiat bun la toate. Poți controla muzica, dar poți să și preiei apeluri cu ajutorul butonului. De asemenea, căștile se înțeleg și cu Alexa sau cu Siri, asta dacă ai un dispozitiv compatibil cu vreunul dintre asistenții virtuali.

Cutia în care primești căștile ține rol și de încărcător, nu doar de loc bun în care să ții perechea de Erato Apollo 7s ca să nu o pierzi. Nu sunt porturi USB, iar încărcarea se face prin inelul de căști care pare că joacă rol de design, cu ajutorul unei tehnologii patentate. E bine să ai încărcătorul prin preajmă, deoarece autonomia pentru redarea de muzică este de aproximativ trei ore. Acumulatorul din suportul de căști reușește să ofere două încărcări complete pentru fiecare dintre cele două Apollo 7s.

Am fost ceva mai ghinionist și am simțit că perechea de căști nu se așează atât de bine pe cât aș vrea în urechi, chiar dacă am schimbat setul standard de earbuds. Ceilalți colegi au fost mai mulțumiți la capitolul confort, însă eu n-aș alerga dacă am căștile în urechi. Dacă acest aspect e mai ușor de trecut cu vederea și rezolvabil de cele mai multe ori, căștile au totuși un preț destul de ridicat: le poți găsi la aproximativ 250 de dolari. Per total, căștile sunt o investiție bună dacă te-ai săturat de cabluri și dacă vrei o soluție cu adevărat wireless, care vine totuși cu câteva mici neajunsuri.