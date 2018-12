De ce am început să părăsim cu toții rețelele sociale

Rețelele sociale nu mai sunt ce-au fost odată, iar declinul giganților începe să prindă contur, pe fondul diverselor decizii luate de acestea.

Fiecare rețea socială a făcut greșeli care s-ar putea să coste mai târziu. Facebook a ajuns să fie o companie extrem de urâtă de public, iar respectul pentru datele tale personale nu pare să existe. Instagram e omorâtă încet, dar sigur, de Facebook, prin tot felul de schimbări care descurajează utilizatorii. Snapchat a pierdut bătălia cu Instagram; se copiază uneori reciproc. ”Vedetele” de pe YouTube dovedesc că sunt cam ca miliardarii anilor noștri ’90, de carton. Twitter a adus mai mult spațiu pentru postări, dar n-a impresionat. Tumblr renunță la pornografie și-și semnează sfârșitul astfel.

Încălcarea intimității ar putea fi, din păcate, cea mai mică problemă pe care o au utilizatorii. Din păcate, tinerii încă nu sunt foarte conștienți de problema intimității și confidențialității pe internet; în continuare, mulți se pozează în ipostaze compromițătoare și se postează pe net. Situația e similară cu cea a celor mai în vârstă, care nu înțeleg atât de bine parolele și preferă să folosească data nașterii pentru a-și securiza un cont.

Mai frustrante devin reclamele, de care nu prea mai ai cum și unde să scapi, indiferent că ești pe un site sau pe altul. Problema e că reclamele devin din ce în ce mai intruzive și mai dese. Când ai de-a face cu trei-patru postări pe Instagram, iar apoi îți e servită o postare sponsorizată, începi să petreci mai puțin timp dând scroll. Pe YouTube, ai ajuns să primești două reclame consecutive, că nu era de-ajuns una. Astfel de lucruri îndepărtează utilizatorii.

Per total, lumea are o încredere din ce în ce mai scăzută în social media. Cei care au fost mai naivi acum ani buni, când rețelele sociale prindeau avânt, acum înțeleg mai bine care sunt riscurile asociate, așa că sunt mai precauți. Sunt și mai conștienți că datele lor pot fi furate în diverse feluri. Oamenii par să fie ok cu faptul că oferă date personale companiilor, dar se arată revoltați atunci când acestea fac greșeli sau ”greșeli”.

Nici valul de știri false de pe internet nu ajută prea mult rețelele sociale. Dacă în trecut îți mai puteai lua informații de pe social media și poate mai dădeai un share, acum ai putea evita ambele practici, ca să nu fii catalogat ca dezinformat la final de zi.

Poate cea mai mare problemă a rețelelor sociale o reprezintă schimbările, unele nedorite și făcute doar de dragul de a fi făcute. Unele funcții de pe rețelele pe care le frecventezi dispar, altele sub îngropate sub meniuri complexe; în mare, schimbările astea îți perturbă modul de utilizare cu care te-ai obișnuit, așa că vei ajunge să eviți să mai folosești ba una, ba alta, ori pentru că devine complicat, ori pentru că nu mai ai funcția la dispoziție. Reversul medaliei îl reprezintă noutățile: unele sunt negândite și vin prea des, astfel că utilizatorul e bulversat, din nou.

Rețele sociale n-or dă dispară prea curând, asta e evident. Poate chiar niciodată. Facebook, în schimb, dar și altele pe care le poți numi specific, vor dispărea, pentru că e un ciclu natural. Vor apărea alții care să le ia locul giganților de acum – dacă vor fi mai inspirați sau nu în a-și ține utilizatorii aproape, asta rămâne de văzut.