Suntem în luna reducerilor, luna cu Black Friday, așa că aruncă o privire peste aceste oferte excelente. E vorba de prețuri mici la Windows 10 Pro și Office 2016, dar și Office 2019.

Microsoft a schimbat un pic strategia cu Windows 10. Nu mai lansează un sistem de operare în fiecare an, sau la câțiva ani, ci lansează o dată sau de două ori pe an actualizări cruciale. În acest sens, Windows 10 Pro e o alegere excelentă pentru orice are nevoie de un sisteme de operare de la Microsoft.

Pentru că e vorba de varianta Pro, trebuie să știi că îți oferă câteva avantaje excelente în special pentru sectorul business și pentru un plus de productivitate. Te poți conecta la propriul domeniu al firmei, ai parte de criptare superioară, poți crea mașini virtuale sau poți să te conectezi de la distanță la calculator. Windows 10 pune mai mult accentul pe online, iar aici intră și protecția antivirus, care e mai bună ca niciodată.

Dacă ai amânat până acum să treci la o versiune licențiată de Windows, reducerea de 10% cu codul playtech10% vine la fix. Dacă folosești acest cod, ai reducere la Windows 10 Pro OEM și prețul final va fi de 11,92 de euro.

Dacă tot ți-ai luat Windows 10 sau și dacă ai deja unul cu licență, ar trebui să ai în vedere și un pachet Office. Că tot ziceam de reduceri pentru noiembrie, codul playtech10% îți asigură reducere de 10% pentru Office 2016 Professional Plus . Plătești pentru acest pachet doar 29,99 euro. Dacă dorești Office 2019 Professional Plus , același cod îți aduce versiunea asta la un preț de 39,59 euro.

Cu Office, oricare dintre pachetele de mai sus, fie că ai nevoie de un editor de text, fie că trebuie să pregătești o prezentare cu care să-ți impresionezi șeful ori colegii săptămâna viitoare, ai o unealtă foarte puternică la îndemână. Mai mult, ai acces și la Outlook, ca să ai mailurile la îndemână, Skype for Business, ca să fii întotdeauna în legătură cu oamenii de care ai nevoie, și OneDrive, serviciul Microsoft de stocare în cloud.