Recordurile de temperatură îți arată că nu e de glumă cu încălzirea globală

Emisfera Nordică a avut parte de cea mai călduroasă vreme înregistrată vreodată în ultima săptămână. De la mereu-friguroasa Canada și până la extrem de încălzitul Orient Mijlociu, temperaturile nu au iertat pe nimeni.

Cei de la Canadian Broadcasting Corporation au spus că 33 de oameni au murit în sudul Quebecului din cauza temperaturilor înalte record. Între timp, în nordul Siberiei, temperaturile au crescut cu 22 de grade Celsius peste limita normală din iulie, la 32 de grade Celsius. „Este absolut incredibil și cu adevărat unul din cele mai intense evenimente de încălzire pe care le-am văzut în nord”, a explicat meteorologul Nick Humphrey.

În America de Nord, temperaturile nu doar că au fost foarte mari, dar și umiditatea a crescut simțitor. În Denver, s-a atins temperatura record de 40,5 grade Celsius. Și orașul Montreal a avut parte de un record, unul de 36,6 grade Celsius.

Nici Europa nu a scăpat nevătămată de valul de căldură. În răcoroasa Irlanda, s-a înregistrat cea mai înaltă temperatură din istoria sa, de 32 grade Celsius. Căldura a fost atât de mare, încât acooperișul Centrului de Știință din Glasgow a început să se topească.

How hot? So hot the Glasgow Science Centre roof is melting a bit 🔆🔆🔆 https://t.co/TUzm3GJZ1K pic.twitter.com/I5uNLBcnWv

— BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) 28 iunie 2018