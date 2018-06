Cum au stârnit reclamele la dulciuri revoltă în rândul feministelor

Multe reclame pe care le vezi la televizor sau pe stradă sunt proaste. Majoritatea sunt sub medie și nu-ți trezesc vreo reacție pozitivă. Altele sunt de-a dreptul enervante și încerci să le eviți pe cât posibil. Mai sunt alte câteva la care vei zâmbi și despre care le vei spune și altora. Asta până se trezește cineva că reclamele sunt jignitoare și că ar trebui să dispară. De ce să ne distrăm?

Acum vreo săptămână și ceva am văzut prima reclamă dintre cele propuse mai nou de Alka pentru a-și promova dulciurile. Am găsit-o la Piața Unirii și m-am uitat de două ori la ea, am început să zâmbesc, apoi am fotografiat-o. Am și trimis poza altor două-trei persoane și ne-am amuzat, cu gândul că ”ia uite ce i-a dus capul pe ăștia”.

Doar că lucrurile nu funcționează tocmai așa, să se distreze toată lumea la un umor cu substrat. Și de-asta există cineva de la Centrul Filia, care s-a atacat pentru că în anul de grație 2018 ”ne-am aștepta să nu mai vedem reclame sexiste pe la toate colțurile”. Cătălinei îi place cu ochii închiși, Lucia se topește după crema de lămâie, iar Roxanei îi place ce-i mai bun, crema.

Să negi substratul sexual al reclamelor ar fi pueril, dar să invoci discriminarea la adresa femeilor ar putea fi cam extrem, însă în ton cu feminismul adoptat ca să fie. Doar că feministele de la Centrul Filia, alături de alte colege din Coaliția pentru Egalitate de Gen, au sesizat CNCD cu privire la reclamele care i-au distrat pe mulți și speriat pe câțiva. Și ar fi tare păcat să dispară reclamele.

Poate și pentru că avem parte de critici selective. Cătălina are degetul plin de ciocolată și asta e o problemă, dar Andrei, care apare și el într-o reclamă, are câteva napolitane îndesate în gură, iar asta e ok. Și Ovidiu stă cu napolitana în gură, dar pentru că e DJ, contează probabil că are meserie și e un mascul independent.

Dacă vrei să te oripilezi și tu la reclamele pe care le-au gândit cei de la Alka pentru a-și promova dulciurile, o poți face chiar pe pagina celor de la Centrul Filia. Feministele de aici au depus efortul de a aduna tot conținutul discriminatoriu la un loc, iar pentru asta trebuie să le mulțumim. Nu și pentru acuzațiile de sexism, misoginism și discriminare, orientate împotriva reclamelor.

Iar acum, dacă tot ai linkul și vrei să vezi cum funcționează standardele duble, poți să arunci o privire și pe comentariile de la postare. S-au adunat câțiva oameni care au ceva argumente și păreri împotriva demersului Filia, iar răspunsurile vin selectiv, sau nu vin dacă au de-a face cu cifre și statistici. Memorabil e și cum niște reclame în care o tipă își linge degetul plin de ciocolată sunt comparate cu reclame care sugerează mult mai clar obiectificarea, sexualizarea și alte cuvinte complexe.

Partea cea mai amuzantă, subliniată de o comentatoare, e că directorul de marketing de la Alka e o femeie. Probabil o femeie ”care nu se respectă”, de-a fost în stare să aprobe așa reclame.

De-asta nu putem avea lucruri frumoase.

