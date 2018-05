O pungă e în Groapa Marianelor. Ce trebuie să facem ca să oprim asta

Pe fundul celei mai adânci gropi oceanice din lume, Groapa Marianelor, se odihnește o banală pungă de plastic, care își așteaptă descompunerea lentă.

Punga este cunoscută drept bucata de plastic care a ajuns cel mai adânc în straturile planetei. Oamenii de știință știu de existența acestei pungi încă din mai, 1998. Pe atunci, un submarin robotic de adâncime a surprins imagini cu ea în timp ce analiza zona. Astăzi, un studiu despre poluarea cu plastic a adâncurilor apelor pune această pungă într-o lumină nouă și tristă.

Cercetătorii au încercat să afle mai multe despre poluarea actuală a apelor adânci prin intermediul unei colecții japoneze de imagini numite Deep Sea Debris Database. Acest tip de poluare nu este nicidecum rar – deșeuri din metal, cauciuc și plastic se regăsesc peste tot în Oceanul Pacific și în Atlantic la adâncimi de peste 4 kilometri.

Acestea reprezintă doar partea vizibilăa poluării cu plastic. Groapa Marianelor este poluată și la nivel microscopic, prin intermediul chimicalelor folosite pentru a crea plastic găsite în creaturi mici, precum creveții.

Ce e de făcut în lupta contra poluării

Plasticul nu dispare prea ușor, ci doar se descompune în bucăți mai mici, conform lui Jennifer Lavers, cercetătoare la Institute for Marine and Antarctic Studies de la University of Tasmania. Particulele de plastic sunt atât de firave, încât măsoară o șesime din grosimea unui fir de păr. Unele din ele au fost găsite chiar și în gheața arctică.

Plasticul este util din multe puncte de vedere, dar problema este că este folosit doar o dată, apoi aruncat. De acolo, procesul de descompunere poate dura de la 450 la 1.000 de ani. Oamenii de știință, dar și autoritățile, caută metode pentru a combate consumul de plastic.

În Hawaii niciun supermarket nu mai oferă pungi de plastic, pe când în Los Angeles doar supermarket-urile mari au adoptat acest regim. Aceeași reglementare va fi valabilă și pentru români din 2019.

Știința propune și ea soluții. Cercetătorii au descoperit o enzimă mutant căreia îi trebuie doar câteva zile pentru a descompune plasticul, dar și un tip de plastic care ar putea fi reciclat la infinit.