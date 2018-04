Greșeala care ne-ar putea scăpa de plasticul care poluează lumea

Plasticului îi ia undeva între 450 și 1.000 de ani pentru a se descompune. Acest proces îndelungat ar putea fi grăbit cu ajutorul unei descoperiri făcute din greșeală.

Criza de poluare cu plastic ar putea avea, pentru prima dată, o speranță reală de rezolvare. În 2016, la un depozit deșeuri din Japonia a fost descoperită prima bacterie care a evoluat natural pentru a consuma plastic. Oamenii de știință din Marea Britanie au testat molecula pentru a vedea cum a evoluat, doar că testele au arătat că savanții au făcut molecula și mai eficientă în a descompune plasticul folosit la sticle.

„Ce am descoperit a fost că de fapt am îmbunătățit enzima, ceea ce a fost un fel de șoc”, a explicat profesorul John McGeehan, de la University of Portsmouth, Marea Britanie, care a condus cercetarea. „Este o descoperire grozavă și reală”.

Enzimei mutant îi trebuie câteva zile pentru a începe să descompună plasticul – infinit mai puțin în comparație cu sutele de ani care trec până când plasticul se descompune în oceane. Cercetătorii sunt optimiști, întrucât speră ca descoperirea lor să fie aplicată la scară largă.

Momentan, sticlele de plastic reciclate sunt transformate în fibre pentru haine și covoare. Enzima ar putea schimba acest lucru și să transforme plasticul pentru sticle tot în plastic pentru sticle. Astfel, producția de material nou ar putea să nu mai fie necesară. „Ce sperăm să facem este să folosim enzima pentru a transforma plasticul în componentele sale originale, pentru a-l recicla din nou în plastic”, a explicat McGeehan. „Înseamnă că nu va mai fi nevoie să săpăm după ulei și, în mod fundamental, ar trebui să reducă cantitatea de plastic din mediu”.

La nivel global, în fiecare minut sunt vândute 1 milion de sticle de plastic. Din ele, doar 14% sunt reciclate. Mare parte din celelalte ajung în oceane, unde dăunează viețuitoarelor marine, dar și oamenilor care le consumă. „Este incredibil de rezistent la degradare”, a spus McGeehan despre plastic. „Este unul din acele materiale minune care au fost făcute puțin prea bine”.

Deși reducerea cantității de plastic ar dura, descoperirea este mai mult decât bine-venită și, mai mult ca sigur, pasul în direcția potrivită de care aveam nevoie.