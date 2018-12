În cazul în care ești asaltat cu aplicații care îți servesc o multitudine de notificări în Windows 10, ar fi bine să ai în vedere că le poți dezactiva pe toate dintr-un foc sau le poți alege doar pe cele care te interesează.

Windows 10 a devenit foarte similar cu experiența pe care o ai pe orice smartphone modern din prisma notificărilor provenite de la o sumedenie de aplicații pe care le ai instalate. Deși mecanismul din spatele notificărilor este benefic în cazul în care vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în aplicațiile tale favorite, este foarte probabil ca unele dintre ele să abuzeze.

Ca urmare, ar fi bine să știi cum alegi programele care îți trimit notificări pe Windows 10. Opțional, le poți dezactiva pe toate, dacă vrei să scapi de orice fel de distrageri în cazul în care lucrezi la un proiect important sau ești presat de timp.

Sunt mai multe moduri prin care poți interacționa cu notificările respective. În primul rând, poți face click dreapta pe bula de notificări din dreapta jos și poți opta pentru Don`t show number of new notifications. Respectivul gest ascunde numărul notificărilor noi pe care le primești.

Pentru opțiuni mai avansate legate de notificări, fă click pe bula din colțul din dreapta jos de lângă ceas și optează pentru All Settings. Noua fereastră cu care te vei confrunta va fi foarte similară cu cea din fereastra de mai jos. Opțional, poți ajunge la aceeași fereastră cu un click pe Start, tastând Notifications și optând pentru primul rezultat.

Pentru a dezactiva orice notificare în Windows 10, debifează Get notifications from apps and other sender. Dacă nu vrei să fii atât de radical, poți debifa un pic mai jos, una câte una, aplicațiile de la care vrei să nu mai primești notificări. Modificările devin active în timp real, nu trebuie să apeși pe vreun Apply sau Save.