Povestea plasticului, materialul cândva inovator care ne distruge încet și sigur

Plasticul este un material multi-valent folosit la tot pasul, dar care, pe cât de util și versatil este, pe atât de periculos este pentru sănătatea mediului înconjurător. Anul acesta, cei de la Earth Day Network și-au propus să stopeze poluarea cu plastic până în 2020, când se va sărbători cea de-a cincizecea aniversare a Zilei Pământului.

Ziua Pământului s-a sărbătorit pentru prima oară pe 22 aprilie, în 1970. Atunci a luat naștere și U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Astăzi, cei de la Earth Day Network se luptă pentru a stopa poluarea cu plastic, cu ajutorul unei petiții pe care o poți semna rapid aici.

Anual, se vând 300 de milioane de tone de plastic, iar 90% din această cantitate ajunge în depozite de deșeuri, oceane și în corpurile noastre. Dar când a început totul? Cum de un material atât de periculos a putut fi cândva atât de apreciat?

În 1862, inventatorul Alexander Parkes a arătat la Great International Exhibition din Londra primul material plastic făcut de om. Parkes a spus că materialul este realizat din celuloză și l-a botezat „parkesine”. Câteva decenii mai târziu, în 1907, chimistul Leo Baekeand a creat bachelita, primul plastic sintetic realizat din fenol și formaldehidă.

În 1946, avea loc prima Expoziție Națională a Plasticului. Acolo s-au prezentat toate posibilele utilizări ale plasticului în contextul celui de-al Doilea Război Mondial. În timpul războiului, producția plasticului a crescut de patru ori. Abia în 1970, au apărut primele rapoarte științifice cu privire la cât de răspândit era plasticul în America de Nord, care au condus la mai multe cercetări pentru a afla impactul acestui material asupra vietăților marine.

În 1979, americanii au început să folosească pungi de cumpărături din plastic. Un an mai târziu, orașul Woodbury din statul New Jersey a devenit primul oraș din SUA care a adoptat un program de reciclare. În anii 1990, marile companii de cosmetice au început să folosească bobițe mici de plastic în gelurile de duș și în pastele de dinți. În 1997, jurnalistul Charles Moore a descoperit The Great Pacific Garbage Patch, cea mai mare grămadă de plastic plutitor din lume, în timp ce se întorcea în Los Angeles pe ocean.

În 2002, în urma inundațiilor severe, oamenii din Bangladesh au realizat că pungile de plastic blocaseră gurile de scurgere și canalele. Astfel, Bangladesh a devenit prima țară din lume care a interzis complet pungile de plastic. În 2007, a fost urmată de orașul San Francisco, primul din SUA care a instituit regula de interzicere a pungilor de plastic. Un an mai târziu, un studiu a arătat că bisfenol A, un compus chimic folosit în producerea sticlelor de plastic, poate crește riscul de începere timpurie a pubertății, cancer la sân, probleme cu prostata și probleme de comportament.

În 2014, Olanda a ajuns să fie prima țară din lumea care a interzis complet folosirea microparticulelor de plastic în produsele cosmetice. În 2017, emisiunea Blue Planet II realizată de cei de la BBC a adus în atenția oamenilor cât de gravă este poluarea cu plastic pentru animale.

În 2018, s-a dovedit că plasticul eliberează în atmosferă gaze cu efect de seră, precum metanul – gaze care, la rândul lor, contribuie la încălzirea globală. Cei de la Earth Day Network caută să pună capăt poluării cu plastic până în 2020, dar misiunea lor pare aproape imposibil de îndeplinit într-un timp atât de scurt.