Două noi jocuri Pokemon au fost anunțate și sosesc în curând

Două noi titluri din seria Pokemon au fost confirmate de către Nintendo, iar acestea vor sosi în doar câteva luni.

Două jocuri din universul Pokemon sunt deja în lucru și vor fi lansate de către Nintendo în viitorul apropiat. Let’s Go Pikachu și Let’s Go Eevee sunt cele două titluri, ambele pregătite pentru consola Nintendo Switch. În plus, ambele vor fi lansate pe 16 noiembrie.

Cele două jocuri te vor duce înapoi în regiunea Kanto, pentru a aduna cei 151 de Pokemon originali, iar titlurile vor fi semnificativ diferite față de celelalte din serie. Mai mult, acestea vor avea chiar și multiplayer.

Inspirate de Pokemon Yellow, jocurile se vor desfășura în Kanto, unde vei aduna Pokemonii originali. Fiecare versiune a jocului ți-i va oferi fie pe Pikachu, fie pe Eevee, drept companioni. Deși acestea sunt primele jocuri Pokemon pentru Switch, Nintendo a anunțat și un alt titlu mai important pentru consolă. Acesta va apărea spre finalul lui 2019, va veni cu un Pokemon nou, dar și cu alții din regiunea Alola.

De asemenea, Nintendo va lansa și un controller Poke Ball Plus, pentru cele două jocuri. Conform producătorului, vei putea folosi acest controller pentru ”a lua alături de tine un Pokemon în timp ce explorezi lumea reală”.

”Ne-am inspirat și am folosit Pokemon Yellow Version ca bază pentru aceste noi titluri”, a declarat Junichi Masuda, director în cadrul companiei Game Freak. În plus, noile titluri par a fi inspirate și de Pokemon Go, care a devenit un adevărat fenomen după lansarea din 2016.

Noile jocuri sunt ceva mai potrivite pentru cei care vor să intre în universul Pokemon fără să aibă prea mari dificultăți, cel puțin comparativ cu titlurile tradiționale.