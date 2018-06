Playtech.ro, site-ul nr. 1 de tehnologie, lansează revista PLAYTECH

Pe măsură ce în online am reușit să ne stabilim și să depășim obiective, ne-a trebuit o nouă provocare. Am găsit-o în print și astfel avem plăcerea să anunțăm lansarea revistei PLAYTECH.

Playtech.ro împlinește anul viitor primul deceniu pe piața media din România. A pornit din pasiunea de-a vorbi și de-a informa despre tehnologie și ne bucurăm că cititorii au regăsit în paginile noastre digitale informațiile de care au avut nevoie. În ultimii ani am reușit să devenim cel mai accesat site de tehnologie din România și asta a fost cea mai importantă apreciere pe care o puteam primi despre munca noastră.

În timp, de la an la an, ne-am extins domeniile despre care scriem și în cadrul cărora documentăm subiecte despre care și noi ne-am dori să citim. Încă ne concentrăm cea mai mare parte din timp și de resurse pe ce înseamnă tehnologia. Vrem să afli însă despre marile noutăți din știință, dar și despre cele mai tari producții din entertainment. Totodată, sperăm ca în secțiunea auto să descoperi acele subiecte care te ajută și care te informează.

Pentru cele mai frumoase dintre articolele noastre am vrut însă mai mult. Pe cât de flexibil și aproape fără limită este internetul, pe atât de mult am vrut ca ele să nu fie limitate de o conexiune la internet sau de energia pe care o mai ai disponibilă în telefon sau în laptop. Astfel, printul a fost mediul acela în care am vrut să ajungem. Am vrut să strângem în paginile unei reviste tot ceea ce înseamnă playtech.ro, de la opinii la informații, de la povești la explicații.

Revista PLAYTECH este o publicație trimestrială. Primul număr l-am lansat oficial la iCEE.fest, care se desfășoară între 14 și 15 iunie. Lucrăm deja la următorul număr, dar, până când anunțăm tot ce-am pregătit pentru el, avem o surpriză pentru tine ca cititor.

Pe 18 iunie lansăm un concurs pe playtech.ro.

Oferim cititorilor revista înainte să fie disponibilă la punctele de difuzare a presei. Este un gest prin care vrem să le mulțumim celor care ne-au ajutat, prin fidelitatea lor, să ajungem în acest punct.

Ce vei citi în primul număr al revistei PLAYTECH