Plantele au „colonizat” Pământul mult mai devreme decât se credea

Un studiu cu privire la evoluția plantelor pe Pământ arată că acestea au apărut pe planetă mai devreme decât se credea până acum.

Primele patru miliarde de ani din existența planetei noastre n-au adus pe suprafața acesteia decât forme de viață primitive. Asta s-a schimbat odată cu apariția plantelor, iar cele mai vechi fosile descoperite până acum ne trimit în timp acum aproximativ 420 de milioane de ani.

Noi cercetări, publicate în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences, arată că acest eveniment a avut loc cu 100 de milioane de ani mai devreme, de fapt.

Echipa de cercetători a folosit metoda ”ceasului molecular” care combină dovezi cu privire la diferențele genetice dintre specii existente și constrângeri legate de fosile și vârsta strămoșilor comuni, pentru a stabili o axă evoluționistă care ”umple” golurile lipsă dintre fosilele existente.

Coautorul studiului, Mark Puttick, descrie metoda echipei pentru a crea această axă. ”Fosilele existente sunt prea puține pentru a fi un ghid de încredere cu privire la originea plantelor terestre. În loc să ne bazăm doar pe asta, am folosit ceasul molecular pentru a compara diferențele dintre genele speciilor existente – aceste diferențe au fost transformate apoi în ere, folosind vârstele fosilelor drept cadru”, arată acesta.

Rezultatele cercetării arată că strămoșul plantelor terestre exista în mijlocul perioadei Cambriene. Una dintre problemele întâmpinate în timpul cercetării provine din faptul că relațiile dintre primele plante terestre nu sunt cunoscute. De aceea, echipa a încercat să afle dacă diferite relații ar fi schimbat originea temporală a plantelor apărute pe Pământ.

”Am folosit mai multe presupuneri cu privire la relația dintre plante și am descoperit că asta nu a influențat vârsta primelor plante de pe Pământ”, arată Philip Donoghue și Harald Schneider, autori principali ai studiului.