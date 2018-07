Țeapa dată în numele Orange de care să te ferești pe net

Pe 30 iulie, mai mulți clienți Orange au primit un mail prin care le erau cerute datele de autentificare în aplicația My Orange. Totul era, de fapt, parte dintr-o campanie de phising.

Mailul trimis în cadrul acestei campanii de phishing are subiectul: „Orange România îți dăruiește 1000 de puncte Thank You !!”. Pe lângă puncte, promite și posibilitatea de a achiziționa în termen de 24 de ore, din aplicația operatorului, un smartphone premium la un preț special. Aici era vorba de un iPhone X 64 GB.

Acest mail este trimis de la o adresa falsă de formă: „[…]@ ThankYou_account.js.net” și include un link care, odată accesat, direcționează către o pagină web falsă prin care sunt colectate datele de autentificare în cont. La final, se face o redirecționare către pagină de logare Orange reală.

Astfel, un utilizator neavizat nu va realiza că datele de autentificare tocmai i-au fost sustrase.

În cazul în care ai fost expus acestei campanii de phishing și ai accesat link-ul inclus, recomandarea este să schimbi urgent parola în aplicația operatorului. Astfel, pe cât posibil, eviți orice fraudă de către o persoană rău intenționată.

Ca în fiecare caz de tipul acesta, recomandarea este să verifici autenticitatatea promoțiilor și concursurilor unde ți se cere autentificarea cu datele de logare din aplicațiile Orange. Dacă întâmpini o astfel de situație, trebuie să semnalezi operatorului de fiecare dată pentru a putea lua măsurile adecvate pentru a bloca atacul.

Mailul dat în numele Orange care te lasă fără datele de logare

Mai departe, ca să știi ce să eviți, ai textul pe care mai mulți clienți ai operatorului l-au primit în mail.

„Stimate client,

Vrem să-ți mulțumim pentru încrederea pe care ne-o arăți zi de zi. Astfel, Orange România îți dăruiește 1000 de puncte Thank You și te invită să descoperi avantajele utilizării acestora, achiziționând unul dintre terminalele disponibile prin programul Orange Thank You.

Intră în contul tău, în următoarele 24 de ore, pentru a beneficia de o ofertă specială, în cadrul programului Orange Thank You, prin care poți achiziționa un iPhone X, 64GB, 4G, Space Grey, la un preț special, utilizând punctele cadou primite.

Apasă aici că să descoperi cum poți intră în posesia unui iPhone X, 64GB, 4G, Space Grey.

Oferta este disponibilă doar în următoarele 24 de ore, în funcție de stock și disponibilitate.

Mulțumim,

Echipa Orange”