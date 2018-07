Parcare „de lux” în București: cât plătești de la 1 iulie în centru

Parcarea în București tocmai s-a scumpit considerabil. Asta în timp ce locurile de parcare nu s-au mărit peste noapte. Decizia Primăriei a intrat în vigoare de la 1 iulie și acestea sunt noile tarife.

Primăria Capitalei a scumpit parcarea în zona centrală din București ca să reducă poluarea. E unul dintre pașii cuprinși în Planul Integrat pentru Calitatea Aerului, cât şi în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă. Astfel, Bucureşti se aliniază marilor capitale europene care au adoptat un tarif mai mare pentru parcarea în zonă centrală. Sigur, asta ar putea ajuta și transportul public în comun, dar e puțin probabil.

Administraţia Străzilor actualizează în perioada asta, în toate parcările de utilitate publică aflate în administrare, informaţiile de pe panourile de utilizare a locurilor de parcare. Asta vine ca urmare a hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) din 14 iunie. Vestea mai bună, dacă n-ai mașină, e că va fi eliberată prima bandă de circulaţie. Accesul în instituţii publice, precum unităţi de învăţământ şi spitale, va fi mai uşor, a explicat Primăria.

În ce locuri o să plătești mai mult pe parcare în București

Conform acestei hotărâri, vor fi trei zone de taxare, unde centrul este zona zero. Astfel, partea centrală e compusă din patru sub-zone: zona parcajului subteran Intercontinetal, străzile N. Bălcescu – C.A. Rosetti – D. Gerota – J. L. Calderon – T. Arghezi – Carol I. Zona parcajului subteran din Piaţa Unversităţii , străzile N. Bălcescu-I. Câmpineanu-Calea Victoriei-Splaiul Independenţei -Halelor-I. C. Brătianu. Zona parcajului suprateran Cocor, străzile I. C. Brătianu-Sf. Vineri-Calea Moşilor-H. Botev-C. Coposu. A patra zonă este cea a parcajului suprateran Unirea, cu străzile C. Coposu-M. Basarab-Mircea Vodă-Unirii-Brătianu. Aici, parcare e de 10 lei pe oră.

Zona 1 e între centru şi perimetrul delimitat de zonele: Piaţa Victoriei – bd. Iancu de Hunedoara – str. Polonă – str. Mihai Eminescu – str. Traian – str. Nerva Traian – bd. Gh. Şincai – str. Lânăriei – Calea Şerban Vodă – bd. Mărăşeşti – str. Mitropolit Nifon – bd. Libertăţii – Calea 13 Septembrie – str. Izvor – str. B. P. Haşdeu – str. Vasile Parvan – str. Berzei – str. Buzesti – Piaţa Victoriei. Tarifele sunt de cinci lei, respectiv 2,5 lei pe oră. După intervalul maxim de parcare de 2 ore, se aplică măsura suprataxarii la un nivel dublu pentru fiecare oră de depăşire.

Se aplică 2,5 lei/oră – tarif unic în zilele săptămânii în intervalul orar 18.01 – 06.00, acolo unde nu s-a dispus extinderea tarifului de cinci lei/oră. Riveranii beneficiază de un tarif preferenţial lunar de 100 lei.

În fine, zona 2 cuprinde locurile de parcare special amenajate între zona 1 şi limita administrativă a oraşului. Tarifele scad la cinci lei, 2,5 lei, respectiv 1,5 lei pe oră pe măsură ce sunt zonele mai departe de centru.

Mare atenție la următoarea prevedere: tariful pentru serviciul de blocare/deblocare autovehiculelor este de 200 de lei.