Ce e bine și ce e rău la parcarea super scumpă în București

De la 1 iulie 2018, vor fi modificate tarifele de parcare în București. Astfel, cu cât zona este mai aproape de kilometrul zero, cu atât tariful pentru o oră de parcare crește.

Municipalitatea va împărți orașul în mai multe zone în ceea ce privește tarifarea parcajelor, iar zona zero, care conține patru subdiviziuni, va fi cea mai scumpă 10 lei/ oră.

„Zona 0” va avea patru segmente astfel zona parcajului subteran Intercontinental , străzile N. Bălcescu – C.A. Rosetti – D. Gerota – J. L. Calderon – T. Arghezi – Carol I; zona parcajului subteran din Piaţa Unversităţii , străzile N. Bălcescu – I. Câmpineanu – Calea Victoriei – Splaiul Independenţei – I. C. Brătianu; zona parcajului suprateran Cocor, străzile I. C. Brătianu – Sf. Vineri – Calea Moşilor – H. Botev – C. Coposu; a patra zonă este cea a parcajului suprateran Unirea , cu străzile C. Coposu – M. Basarab – Mircea Vodă – Unirii – Brătianu.

Tariful de 10 lei/oră se va aplica de luni până vineri în intervalul orar 00.00 – 24.00. Parcarea este limitată la o durată de 2 ore. Riveranii vor fi taxați cu 120 de lei pe lună pentru un loc de parcare.

Zona 1 cuprinde străzile Piaţa Victoriei – Iancu de Hunedoara – Polonă – Şincai – Mărăşeşti – Berzei – Buzeşti și tariful va fi de 5 lei/oră în intervalul 06.01 – 18.00, şi de 2,5 lei pe oră în intervalul 18.01 – 06.00.

Zona 2 se află între Zona 1 și limia orașului și tarifele vor fi de 2,5 lei/oră în intervalul 06.01 – 18.00, şi de 1,5 lei pe oră în intervalul 18.01 – 06.00.

De ce e bună decizia parcărilor supra plătite în București

La prima vedere, decizia politicienilor din fruntea Capitalei este bună întrucât, cel mai probabil, traficul se va fluidiza. Cum e posibil? Din pricina taxei costisitoare, mulți dintre bucureștenii care aleg acum să își parcheze mașinile în centrul orașului vor apela, cel mai probabil, la transportul în comun pentru a ajunge zi de zi la serviciu. În fond, cine își permite să plătească 5 lei pe oră dacă petrece zilnic 9 ore la birou. București nu este primul oraș unde s-a hotărât așa ceva. Aceeași decizie a fost luată în urmă cu ceva vreme și în Cluj, acolo unde în centrul orașului există o zone de taxare cu 4 lei pe oră.

De ce nu e cea mai potrivită decizie

Proiectul Consiliulul General al Municipiului București are însă și câteva părți negative. Astfel, scumpirea parcării va face ca metroul, autobuzele și tramvaiele să se aglomereze foarte mult, în condițiile în care mulți și-ar lăsa automobilele acasă. Deja metroul bucureștean transportă în jur de 600.000 de oameni pe zi și această cifră ar putea crește considerabil.

O altă problemă ar putea să fie că, de teama de a nu scoate bani din buzunar, mulți conducători auto vor lăsa automobilele fie pe trotuare, fie în locurile în care nu au dreptul să parcheze. Chiar și cu riscul de a încasa o amendă.