Pacific Rim Uprising te face să te îndrăgostești de roboți gigantici

Copilul din tine se va bucura teribil în momentul vizionării celui de-al doilea trailer pentru Pacific Rim Uprising, pelicula cu roboți gigantici.

Sunt multe motive să-ți fi plăcut Pacific Rim. Chiar dacă nu a fost recepționat foarte bine de către critici, pelicula a fost un succes la public și a demonstrat din nou că Guillermo del Toro are totuși un talent deosebit la a aduce pasionații de acțiune în cinematografe.

Continuarea poveștii din primul film nu va mai cădea tot în sarcina lui Guillermo, ci va reprezenta debutul în cinematografe al lui Steven S. DeKnight. Numele s-ar putea să-ți fie cunoscut dacă, în urmă cu câțiva ani, ai dezvoltat o pasiune pentru serialul surprinzător de sângeros, Spartacus. Tot el s-a aflat în spatele câtorva episoade din Daredevil, Dollhouse sau Smallville, atât din poziția de scenarist, cât și de regizor.

În primul Pacific Rim, umanitatea s-a confrunatat cu niște creaturi de proporții astronomice intitulate Kaiju, foarte similare cu Godzilla, dar semnificativ mai mari. Pentru a-i învinge, oamenii au creat un niște roboți la fel de spectaculoși intitulați Jeagers. Acțiunea din Pacific Rim Uprising se petrece la zece ani după primul film, context în care, Kaiju au revenit pe pământ pentru crea haos.

Distribuția include o serie de actori din primul film, dar și câteva nume noi. Charlie Day, Burn Gorman și Rinko Kikuchi vor reveni, în timp ce John Boyega joacă pentru prima oară în această franciză rolul lui Jake Pentecost. Boyega a fost un necunoscut până când a dobândit rolul principal în Star Wars The Force Awakens și, mai recent, The Last Jedi. În Uprising, Jake joacă rolul fiului lui Stacker Pentecost. În primul film, Stacker a fost interepretat de către Idris Elba, dar personajul său a murit încercând să ne protejeze planeta.

Deși este greu să înțelegi întreaga intrigă a filmului din trailer, Kaiju par să fi fost chemați înapoi pe Pământ de către cineva necunoscut cu o agendă ascunsă. Filmul va avea premiera pe 23 martie în cinematografele de la noi.