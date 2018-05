Orașul subteran care ne-ar putea salva în cazul unui atac nuclear

Planul unui oraș subteran construit într-o sferă gigantică a fost creația futuristică a unui artist din anii 1960. Ca urmare a amenințării nucleare, artistul Oscar Newman a crezut că adăpostirea în subteran ar fi fost singura soluție.

Imaginează-ți ce-ar fi dacă în cazul unui război nuclear, după ce toate metropolele lumii au fost distruse, oamenii ar avea șansa de a se adăposti într-un oraș subteran, ferit de radiații și de alte pericole.

Artistul Oscar Newman a gândit planul unui asemenea oraș în anii 1960, când lumea se afla în plin Război Rece, când cele două superputeri, SUA și URSS, se amenințau cu lansarea rachetelor nucleare. Orașul subteran al lui Newman este o fantezie, probabil imposibil de realizat, dar ideea este genială și încă se mai bucură de atenția specialiștilor.

Oscar era și arhitect, deci avea cunoștințe solide despre planificarea urbană. El a gândit planul unui oraș subteran după modelul New York-ului. O întreagă metropolă creată și adăpostită în interiorul unei sfere gigantice în subteran, la sute de metri chiar sub New York.

Dacă cel mai celebru oraș al planetei ar fi avut de suferit în urma unui atac nuclear, americanii s-ar fi putut retrage în metropola subterană.

Newman chiar asta a și vrut să creeze: planul unui adăpost subteran în caz de atac nuclear, într-o lume distrusă, poluată, otrăvită. Orașul era, însă, un adevărat labirint urban, iar în schițe apare chiar și un elicopter și o reclamă la Coca Cola. Deci arhitectul credea că oamenii ar supraviețui într-un asemenea mediu și și-ar păstra și vechile obiceiuri și stil de viață.

Din păcate, Newman nu s-a obosit să creeze un plan detaliat, științific al orașului subteran, iar schițele s-au rezumat la simple ilustrații futuristice demne mai degrabă de coperta unui roman SF, decât de a fi puse în aplicare în viața reală.

Probabil că și Newman a fost conștient de faptul că planul lui era irealizabil la acea vreme. Ideea amintește mai degrabă de romanele lui Jules Verne, dar nu trebuie să uităm că unele invenții și călătorii în medii imposibile au devenit realitate în zilele noastre (cum ar fi scufundările subacvatice la adâncimi impresionante).

Te întrebi de ce s-a gândit acest artist la un asemenea plan? Răspunsul s-ar putea să-l găsim în contextul istoric. Newman a trăit într-o epocă dominată de temeri, iluzii și paranoia. Contextul politic tensionat, dar echilibrat al Războiului Rece a inspirat numeroși artiști ai vremii.

Nu întâmplător în anii 1970 și 1980 s-au scris cele mai bune romane SF care au inspirat apoi filme fenomenale și chiar domeniul muzicii. Se pare că simțul artistic al omului e stimulat mai bine în situații de criză.

E destul de neclar cum ar fi putut trăi oamenii într-un oraș precum cel imaginat de Newman, dar se pare că el a gândit o bază minimă de facilități pentru funcționarea metropolei. De exemplu, cheia supraviețuirii era existența unei legături foarte accesibile cu suprafața, precum și conducte de aerisire pentru transportarea aerului curat direct în clădirile din sfera subterană.

După cum reiese din schițe, jumătatea de jos a sferei era nelocuibilă, pentru că era destinată structurii de susținere a întregului oraș. E vorba de o rețea uriașă de piloni și codnucte care să susțină și să ajute metropola să funcționeze.

E greu de crezut că un New York subteran ar putea fi construit chiar și în zilele noastre. Totuși, dacă oamenii de știință cred că ne-am putea muta pe Marte în viitor sau am putea construi o navă spațială gigantică ce ne-ar salva de la un cataclism, de ce nu am putea crea și un oraș subteran?