OneDrive vine cu o soluție pentru infecțiile cu ransomware

Microsoft OneDrive va incorpora în următoarele săptămâni una dintre cele mai utile funcții. Aceasta ar putea reprezenta soluția în cazul unei infecții cu ransomware.

OneDrive este serviciul de cloud al celor de la Microsoft și unul dintre cele mai populare din lume. Popularitatea sa este corelată cu faptul că foarte mulți abonați la Office 365 beneficiază de 1TB de spațiu pe OneDrive și ajung să-l folosească din virtutea inerției. Detaliile de fond contează însă mai puțin. Important este că respectiva platformă este actualizată la intervale regulate de timp și funcțiile proaspăt introduse sunt surprinzător de utile.

Au existat de câteva săptămâni zvonuri legate de introducerea în OneDrive a unei funcții de restaurare a fișierelor la o dată anterioară. Aceasta îți permite să revii asupra unei versiuni a fișierelor care au fost modificate greșit sau infectate cu viruși. Anunțul oficial pe marginea acestui update a fost făcut în cadrul unei prezentări SharePoint desfășurată sămbătă la San Diego de către Stephen L Rose, Manager Senior de produs la Microsoft pe divizia OneDrive.

Conform declarațiilor lui Stephen L Rose, nu ar trebui să dureze mai mult de câteva săptămâni până când toții utilizatorii de OneDrive vor putea să-și restaureze documentele la orice moment din trecut. Această funcție nouă este menită să funcționeze ca o motivație suplimentară pentru utilizatorii care aveau o reticență în a-și salva fișierele foarte importante în cloud. Nimic nu este mai relaxant decât să știi că nici o infecție cu viruși nu poate periclita siguranța documentelor tale.

După ce va fi inițiată propagarea noului update la OneDrive, toți utilizatorii se vor bucura de o proteție imbatabilă împotriva infecțiilor cu ransomware. Va fi interesant de văzut dacă în prima etapă se vor bucura de acest detaliu doar utilizatorii de OneDrive for Business sau și clienții casnici.

Files Restore in #Onedrive coming in the next couple weeks. Restore the files from any point you want. Great for recovery from ransomware. #SPSSD pic.twitter.com/LFPJUtkvfg

— Ryan Schouten, MVP (@ShrPntKnight) January 13, 2018