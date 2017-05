Cum ștergi OneDrive din Windows 10 dacă ești reticent la stocarea în cloud

Dacă ai o problemă cu sistemul de stocare în cloud al Microsoft, ar fi bine să știi cum ștergi OneDrive din Windows 10 pentru totdeauna.

Foarte mulți dintre noi, cu sau fără voia noastră, folosesc servicii de stocare în cloud. iCloud este ancorat adânc în iDevice-urile Apple și în Mac-uri. Google vă salvează în cloud contactele, email-urile și backup-urile la Android. Microsoft a încercat să facă ceva cu similar cu OneDrive în Windows 8 și, ulterior, în Windows 10. Trecând peste numărul foarte mare de servicii de cloud pe care unii dintre noi le folosesc de bună voie, precum Dropbox, Mega sau Bitcasa, este foarte probabil să îți dorești ca documentele tale sensibile să nu mai fie transpuse pe 10.000 de alte servere răspândite pe întregul mapamond.

Dacă te încântă serviciul de stocare în cloud al celor de la Microsoft, nu ezita să-l folosești pe termen lung. Dacă ai însă alte soluții similare sau chiar mai bune, învață cum ștergi OneDrive din Windows 10. Înainte însă de a detalia exact pașii ce trebuie urmați, trebuie să știi ce versiune de Windows 10 ai instalată, Home, Pro sau Enterprise și, dacă este pe 32 sau 64 de biți. În acest scop, fă click dreapta pe This PC pe desktop sau în meniul de Start și optează pentru Properties. Acolo ar trebui să vezi toate informațiile referitoare la varianta ta de Windows.

Dacă ai Windows 10 Home, fă click pe Start, tastează Programs and Features și alege primul rezultat. Din lista de programe, fă click pe Microsoft OneDrive și un al doilea click pe Uninstall. În câteva momente, programul se va fi dezinstalat și nu va mai apărea în Systray. Din păcate, va continua să fie prezent în File Explorer ca director gol ancorat în meniul din stânga sus.

Dacă te deranjează prezența sa, trebuie să faci click pe Start, să tastezi regedit și să alegi prima opțiune. De aici, accesează HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\ {018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6} și fă un dublu click pe System. IsPinnedToNameSpaceTree. În câmpul Value data, tastează 0 și confirmă cu Ok. Repornește sistemul și ai rezolvat problema. Pentru sistemele pe 64 de biți, trebuie repetată procedura de mai sus în următoarea locație din Regedit: HKEY_CLASSES_ROOT\ Wow6432Node \CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6\.

Pe versiunile de Windows 10 Pro, Enterprise și Education, întregul proces este un pic mai simplu. Fă click pe start și tastează gpedit.msc. Din structura arborescentă din stânga, accesează Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > OneDrive. Din dreapta, fă dublu click pe Prevent the usage of OneDrive for file storage. Bifează Enabled în noua fereastră și apasă pe Ok. Repornește sistemul pentru ca modificările să fie puse în aplicare.