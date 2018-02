Cum va reacționa omenirea când va fi descoperită viața extraterestră

Pentru a descoperi care ar putea fi reacția oamenilor dacă vor fi descoperiți extratereștrii, oamenii de știință de la Arizona State University au analizat limbajul articolelor din mass-media.

Profesorul Michael Varnum de la Arizona State University și colegii săi s-au uitat pe limbajul a 15 articole de presă în care se vorbea despre dovezi ale vieții extraterestre. Printre articole, s-a aflat și anunțul emis de NASA în 1996 legat de posibilitatea de a exista viață pe un meteorit marțian.

„Cred că consensul se apleacă în cealaltă direcție, că ceea ce vom găsi – dacă găsim ceva – vor fi microbi”, a spus profesorul Varnum. Rezultatele cercetării sale au fost făcute publice la American Association for the Advancement of Science din Austin, Texas. Consensul este că umanitatea va primi bine o veste legată de existența extratereștrilor.

Echipa lui Varnum a analizat și răspunsurile a 500 de participanți la un anunț ipotetic cu privire la descoperirea vieții extraterestre. Alți 500 de oameni au primit fie un articol real despre anunțul NASA din 1996, fie un articol despre oamenii de știință care produc o celulă sintetică în laborator.

Rezultatele publicate în jurnalul Frontiers of Psychology au arătat că răspunsurile oamenilor au fost mai mult pozitive decât negative. Aparent, extratereștrii au fost văzuți ca aducând mai degrabă beneficii decât riscuri.

Un alt studiu, realizat de Technical University of Denmark’s National Space Institute, a analizat sute de exoplanete descoperite de aeronava Kepler. Din cei 275 de posibili candidați, 95 au fost confirmați ca fiind exoplanete.

În următoarele misiuni, exoplanetele pe care ar putea exista ființe extraterestre vor fi explorate. „Am început prin a analiza 275 de candidați, din care 149 au fost validați ca fiind exoplanete reale”, a spus Andrew Mayo, conducătorul studiului și student doctorand. „În schimb, 95 din aceste planete s-au dovedit a fi noi descoperiri”.

Dacă ne întoarcem la primul studiu, realizăm că omenirea este destul de pregătită pentru venirea extratereștrilor. Profesorul Lewis Dartnell, un astrobiolog de la University of Westminster, care nu a fost implicat în studiu, s-a arătat mulțumit de studiu. „Este încurajator că acest studiu a aflat că oamenii ar fi probabil entuziaști de descoperirea vieții microbiene dincolo de pământ”, a spus el. „Este puțin probabil să întâlnim extratereștri inteligenți, călători în spațiu, în galaxia noastră, dar există câteva viitoare misiuni care ar putea detecta semne de bacterii marțiene”.