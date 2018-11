Cum ar fi dacă ai putea respira sub apă, conform unui experiment inedit

Mediul subacvatic nu este pentru om, dar, în mod sigur ți-ai dorit măcar o dată să poți respira sub apă. Totuși, viața ta ar fi total diferită dacă ai fi o ființă marină.

Lumea apelor a fascinat aproape la fel de mult ca “lumea” cerului, cu toate că omul s-a temut mai mult de adâncurile mărilor și oceanelor, decât de imensitatea spațiului de deasupra capului său.

Teama omului de adâncuri a provenit în special din imposibilitatea sa, timp de sute de mii de ani, de a pătrunde în abisurile subacvatice. Necunoscutul este întotdeauna înfricoșător, dar, odată ce oamenii au învățat să construiască și să folosească instrumente și mașinării de scufundare, au devenit și mai curioși. Însă, natura nu ne-a înzestrat corpul cu abilitatea de a sta prea mult sub apă.

Canalul de YouTube What If îți propune un exercițiu de imaginație contrafactual prin care să te pui în pielea unui “Aquaman”, adică a unui om capabil să trăiască sub apă.

Dacă nu ești un membru al tribului Bajau (oamenii care pot sta cel mai mult fără să respire sub apă – 13 minute), n-ai să reziști în mediul subacvatic mai mult de 30 de secunde. Înotătorii și scafandrii profesioniști își pot ține respirația până la două minute, dar cam asta e limita celor mai mulți dintre noi.

Ca să fii cu adevărat o ființă subacvatică, ar trebui să ai și tu branhii, la fel ca peștii. Totuși, viața ta nu ar mai fi deloc la fel ca una terestră.

În primul rând, nu e suficient să ai doar abilitatea de a respira sub apă. Corpul tău trebuie să fie suficient de rezistent la temperaturile foarte scăzute de la mare adâncime, precum și a presiunii uriașe (care distruge până și submersibilele). Fără aceste abilități, nu ai putea supraviețui sub apă mai mult de 90 de minute.

În al doilea rând, mai ai nevoie și de înotătoare (unele naturale, care pot fi controlate cu ușurință), așa cum au peștii și mamiferele marine.

De asemenea, ochii ar trebui să fie adaptați la mediul subacvatic, care, nu doar că trebuie să fie potriviți pentru apă, dar și pentru întuneric. Ca urmare a luminii extrem de reduse, chiar și aproape de suprafață, regimul alimentar trebuie complet schimbat.

Corpul va avea nevoie de mai multă hrană și mai bogată în proteine, dar și calorii, precum și de vitamine și minerale.

Vorbitul iese și el din discuție. Corzile noastre vocale actuale nu sunt adaptate unei vieți subacvatice.

Și acum. vine partea grea: va trebui să renunți la tehnologie, cărți, muzică și toate lucrurile tale preferate care se strică sau nu funcționează sub apă. Adio telefon, televizor, laptop, inclusiv internet. Nici măcar o revistă n-ai putea citi în apă.

Din fericire, construcțiile submarine vor fi mai sigure decât cele terestre. Prăbușirea unui “zgârie-nori” subacvatic n-ar mai fi atât de periculoasă ca pe uscat.

Da, știu, nu mai sună la fel de amuzant să respiri sub apă. Dar, sunt sigur că un om-pește nu ar mai avea nevoie de multe din lucrurile omului terestru. În plus, poate că n-am mai polua râurile, lacurile și mările așa cum o facem acum.