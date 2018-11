Câți bani a primit românul care a returnat 95.000 de euro găsiți în dulapul de pe OLX

Românul care a returnat cei 95.000 de euro găsiți într-un dulap cumpărat de pe OLX n-a rămas nerăsplătit. Deși nu s-a putut bucura de averea pe care o găsise, nu se poate spune că a rămas cu buzunarul gol.

Probabil, toată țara a râs de timișeanul Samuel Stănici, care a returnat o asemenea sumă, dar, înainte să-l critici, gândește-te că ai nevoie de calități morale foarte înalte ca să te mulțumești cu sărăcia/modestia ta și să dai cu piciorul la cel mai mare noroc din viața ta.

Stănici este un bun exemplu de onestie și corectitudine într-o țară în care, cei mai mulți dintre noi ar fi păstrat toți banii găsiți fără să avem vreo remușcare.

Sigur, timișeanul a povestit că mai degrabă i-a fost teamă să păstreze banii, întrucât, după cum a precizat chiar el, se putea să fi fost supus unui test și s-a temut pentru familia sa.

”A fost un şoc mare. Când am văzut prima dată situaţia, nu ştiam ce se întâmplă. Prima dată am crezut că nu e real. După 10 minute mă întrebam dacă e realitate ce se întâmplă. Nu a fost uşor. Adevărul e că nu m-am bucurat, a fost un stres, pentru că nu ştiam ce e cu banii. Toată noaptea nu am dormit. Nicio clipă nu m-am gândit că sunt banii mei. Aveam impresia că toate maşinile se opresc la mine la poartă. Bine că am avut soţia şi am mai povestit cu ea. A fost foarte greu. Aveam impresia că m-a pus cineva la probă, că vine o mafie la mine. Nu mai ştiam cum să o scot la capăt“, a povestit bărbatul.

Stănici și soția sa se amuză și acum de reacția pe care au avut-o în momentul în care au început să numere banii, pentru că bancnotele de câte 500 de euro păreau că nu se mai terminau.

Iar apoi, după ce ți-ai cuantificat norocul, îți spulberi singur orice veselie cu gândul că acea avere trebuie returnată proprietarului.

Cu adevărat mișcat de situație a fost însă bărbatul de pe OLX, căruia i s-au returnat banii:

“El nu știa nimic de bani. De sumă nu i-am spus nimic. Numai când a venit aici și i-a numărat. Nu m-am dus cu banii la el, a venit el la noi. Nu mai putea… Îți dai seama să te trezești cu atâția bani, știind că sunt ai lui…”, a declarat Stănici.

Drept răsplată, românul omenos a primit din partea proprietarului 10% din suma găsită, adică 9.500 de euro. Se putea să ofere mai mult, cum ar fi suma rotundă de 10.000 de euro, dar e bine că i-a primit și pe aceștia. La fel de bine, bărbatul putea să nu primească nimic, dar, cu siguranță n-ar fi fost vreo problemă pentru el și familia sa.

Cert e că vestea s-a răspândit mai mult decât te-ai fi așteptat. Știrea despre gestul timișeanului a ajuns până și în presa britanică, pe Daily Mail.