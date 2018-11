S-ar putea să fi cumpărat ceva de pe OLX fără să primește exact ce te așteptai, dar cu siguranță nu te-ai confruntat cu o situație similară cu cea de mai jos.

Un tânăr de 33 de ani din satul Bighici din Timiș a cumpărăt un dulap de pe OLX doar pentru a suferi șocul vieții sale. Bărbatul face parte dintr-o familie cu 12 copii și are, la rândul său, patru copii. În cea mai mare parte a vieții, a munci în Belgia în construcții și agricultură, dar s-a întors de curând în satul în care s-a născut.

Samuel este penticostal și afinitatea sa religioasă s-ar putea să se fi aflat în spatele deciziei pe care a luat-o după ce a găsit banii. Totul a început cu un dulap achiziționat la mâna a doua. Înainte de a-l plăti, a verificat toate ușile dulapului și s-a asigurat că nu există vreo problemă cu el. Nu a observat nimic ciudat. Nici când a încărcat-o în mașină sau a instalat-o acasă nu a fost vreo problemă cu piesa de mobilier.

După o săptămână, unul dintre copiii săi se juca în dulap și a gâsit o cutie metalică plină cu bancnote de 500 de euro. La numărătoare au ieșit 95.000 de euro. ”A fost un şoc mare. Când am văzut prima dată situaţia, nu ştiam ce se întâmplă. Prima dată am crezut că nu e real. După 10 minute mă întrebam dacă e realitate ce se întâmplă. Nu a fost uşor. Adevărul e că nu m-am bucurat, a fost un stres, pentru că nu ştiam ce e cu banii. Toată noaptea nu am dormit. Nicio clipă nu m-am gândit că sunt banii mei. Aveam impresia că toate maşinile se opresc la mine la poartă. Bine că am avut soţia şi am mai povestit cu ea. A fost foarte greu. Aveam impresia că m-a pus cineva la probă, că vine o mafie la mine. Nu mai ştiam cum să o scot la capăt“, povesteşte tânărul.

În final, și-a luat o zi liberă de la muncă pentru a afla adevăratul proprietar al banilor. Și-a dorit să-i returneze și a reușit. A primit 9500 de euro pentru gestul său. Banii au fost generați de tatăl băiatului de la care a fost cumpărat dulapul, dar acesta murise în urmă cu ceva timp, iar fiul său a vândul mobila pentru a renova apartamentul. ”A fost un gest foarte frumos. L-am apreciat mult. Putea să păstreze banii, dar a decis să îi returneze. M-a mişcat. Rar mai găseşti aşa oameni“. A confirmat pentru Adevărul că nu-i vine să creadă că cineva mai face astfel de gesturi în România lui 2018.