Oferte eMAG la telefoane rezistente la apa de ploaie și apa de la mare

În București plouă. E un chin să n-ai telefon rezistent la apă și să te întrebi ce faci dacă te prinde ploaia. Ei, pentru astfel de scenarii, n-ar strica să schimbi telefonul cu unul nou de la eMAG.

Cel mai bun lucru la un telefon rezistent la apă e că rezistă la ploaie, dar mai ales rezistă la apa de mare. O să vrei să faci poze în vacanță, așa că ți-ar prinde bine un ajutor. Partea și mai bună e că nu toate telefoanele de la eMAG sunt exagerat de scumpe, ca iPhone X. Unele sunt rezonabile. Am ales însă modele pe care nu vei avea probleme în următorul an, dacă nu chiar doi ani.

Ce telefoane să cumperi de la eMAG care să reziste la apă

Bine, că tot am zis de iPhone X, încep cu el. Am ales un model cu 256 GB spațiu de stocare. O să vrei să faci multe poze, ba chiar să filmezi, eventual la rezoluție 4K, așa că nu strică să ai suficient spațiu. Are două camere foto, un ecran de 5,8 inci și deja a fost confirmat pentru actualizare la iOS 12, cel mai nou sistem de operare. E la eMAG.

Dacă vrei ceva premium, dar nu prea scump, atunci poate un Samsung Galaxy S8 e ce cauți. Are 4 GB de memorie RAM, e rezistent la apă, are o cameră foto de 12 megapixeli foarte bună, are 64 GB spațiu de stocare și trece deja la cel mai nou Android. Îl poți cumpăra de la eMAG în perioada asta.

Dacă vrei un model cu ecran mare (fără să fie alungit), cu iOS, atunci n-ai decât o alegere: iPhone 8 Plus. Are cea mai bună autonomie dintre telefoanele Apple, așa că e deja un bonus. Beneficiază de un procesor A11 Bionic și 3 GB de memorie RAM. Camera foto are doi senzori de câte 12 megapixeli, în timp ce cea secundară are un senzor de 7 megapixeli. Ai la dispoziție și 64 GB de spațiu de stocare. Îl găsești la eMAG.

Nu în ultimul rând, un Samsung Galaxy S9. Are suport dual SIM, 64 GB spațiu de stocare și oferă cel mai bun pachet hardware – software de la Samsung. Camera foto de 12 megapixeli e foarte bună și telefonul vine la pachet cu Android Oreo. E listat de eMAG.