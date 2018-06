Oferte eMAG la telefoane care să facă cele mai bune poze în vacanță

Tot ce contează într-o vacanță este experiența pe care o ai. Ți-o vei aduce aminte prin poze, așa că ar trebui să ai unele foarte bune. De aceea, uite o listă cu telefoane pe care să le cumperi de la eMAG.

Ofertele eMAG pentru telefoane cuprind cam cele mai populare modele disponibile în acest moment. Încă n-au ajuns în acest magazin toate modelele chinezești lansate în ultima perioadă, cum ar fi Xiaomi Mi 8. Chiar și așa, câteva modele foarte bune sunt disponibile.

Ce telefoane să cumperi de la eMAG pentru poze bune în vacanță

Din tabăra Android, Google Pixel 2 XL încă e remarcabil. Poți avea pe el deja Android P în beta, are o cameră foto foarte bună, iar ca hardware are 4 GB de memorie RAM, 128 GB spațiu de stocare și un design cât de cât arătos. Îl găsești la eMAG.

iPhone 8 Plus e cea mai bună variantă de telefon Apple pe care să o alegi, dacă nu vrei să cheltui o avere pentru iPhone X. Ai cel mai nou sistem de operare, 3 GB de memorie RAM, spațiu de stocare de care vrei, dar și două camere foto. Ecranul are rezoluție Full HD și diagonală de 5,5 inci. Mai multe detalii despre telefon găsești la eMAG.

Dacă tot am amintit de iPhone X, se cuvine să îl includ. Da, încă e scump. Da, s-a mai ieftinit de la lansare până acum (nu cu mult). Ca specificații, are câteva schimbări majore față de modelele precedente, iar asta se vede în primul rând la ecranul de 5,8 inci. Interfața e controlată prin gesturi, iar camera foto principală are doi senzori și stabilizare optică. Poți găsi telefonul la eMAG.

Nu în ultimul rând, un Samsung: Galaxy S9 Plus. Are un sistem de camere foto duale performante, iar ecranul este de tip Infinity, are diagonală de 6,2 inci și rezoluție destul de generoasă, de 2.960 x 1.440 pixeli. Ai parte de un procesor de ultimă generație, dar și de 6 GB de memorie RAM. Telefonul poate fi găsit la eMAG.